全球兩大綠能公司示警：川普上任恐衝擊美國離岸風電產業

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-13 20:16

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全球第二大離岸風電開發商萊茵集團 (RWE) 和全球最大離岸風電渦輪機製造商西門子能源 (Siemens Energy) 周三 (13 日) 警告，在川普上任期間，美國離岸風電產業可能面臨挑戰，這項被川普抨擊的技術發展計畫可能會延遲。

全球兩家大型可再生能源公司的言論，反映出川普勝選後綠能產業可能受影響的看法。

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RWE 財務主管 Michael Mueller 在公布 9 個月的業績後向記者表示：「有鑑於美國大選的結果，我們認為及時實施離岸風電計畫的風險比以前更高。」他表示公司已預料到，離岸風電投資計畫會比原計畫時間更晚。

另外總部位於慕尼黑的西門子能源執行長布魯克 (Christian Bruch) 也指出美國未來的離岸風電計畫許可問題迫在眉睫，不過他覺得目前已獲得許可的計畫可能不會受到影響。布魯克受訪時說：「這些將是定於 29、30 和 31 年進行的計畫。」

此前西門子能源也公布了全年業績，其中包括上調中期財測目標，推動股價升至紀錄新高。

市場分析指出，川普對乾淨能源技術的潛在影響一直是投資人矚目的焦點，他們擔心川普可能會廢除現任總統拜登的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act, IRA) 的部分內容，該法案旨在吸引對太陽能、風力和氫氣的投資。

由於離岸和氫能源產業的環境降溫，投資人對潛在的監管變化越來越不情願，RWE 公布一項 15 億歐元 (15.9 億美元) 的股票回購計畫，作為一種更明智的現金支出方式。