南韓券商擬推出新產品 透過槓桿ETF追蹤巴菲特

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-13 15:20

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「股神」巴菲特大約 30 年前創立了波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.) 的 B 類股票，以阻止基金經理試圖分割這家高價企業集團的股票。如今，又一項巴菲特可能不喜歡的舉動正在發生。

南韓最大的零售經紀公司之一，現在計畫將波克夏 B 類股票 (BRK.B-US) 打包成一檔包含衍生性商品的 ETF。根據一份監管文件，Kiwoom Securities Co. 與總部位於密爾瓦基的 Tidal Investments 合作組建了一檔 ETF，旨在提供波克夏 200% 的日常表現。

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諸如此類的單一股票 ETF 已經席捲了基金界，例如，利用槓桿放大 Nvidia(NVDA-US) 和 Tesla (TSLA-US) 等企業的潛在回報和損失。在南韓，如今散戶更愛追逐美股，證券公司希望利用這一不斷增長的需求。

Tidal 首席營收長 Gavin Filmore 表示，傳統上，槓桿 ETF 的大部分利息和資產流，都流向波動性較大的股票，但波克夏的性質卻截然相反。

槓桿 ETF 通常是為那些一天內進出股票的活躍交易員設計，因為這類 ETF 如果以較長時間追蹤股票，通常會偏離軌跡。使用衍生性商品來增加波克夏的回報可能不適合巴菲特，他曾稱其為「大規模殺傷性金融武器」。

雖然巴菲特的公司是一個眾所周知的名字，但日間交易者是否有興趣利用這種槓桿策略，來投資像這樣的穩定的股票還有待觀察。巴菲特被稱為終極長期投資者，他建議人們持有他們可以放心持有多年的股票。

94 歲的巴菲特和他的公司在南韓已經擁有了一群追隨者。根據南韓證券存管機構編制的數據，截至 11 月 8 日，南韓個人投資者持有價值超過 8 億美元的波克夏 A 類和 B 類股票。

南韓的散戶已經接受了一些在美國上市的最大的槓桿 ETF。據數據顯示，Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(兩倍押注特斯拉股票 ETF) 今年迄今，已從南韓散戶投資者手中吸收了 2.25 億美元，截至 11 月 8 日，他們在這檔 ETF 中的總持股已增至 12 億美元。