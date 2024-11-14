史詩級潰敗！日系與德系車廠Q3淨利普跌 BMW崩跌83.8%日產劇減94%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 09:46
最新數據顯示，日系車廠今年上半年全球銷量悉數下滑，豐田、本田與日產第三季淨利與去年同期相比分別暴跌 55%、61% 與 94%，德系車廠 BMW、奧迪與福斯第三季淨利也分別崩跌 84%、76% 跟 64%
十年前，日產在中國車市大殺四方，每年凈利潤可輕鬆達到四、五千億日元，但第三季僅 192 億，利潤嚴重萎縮。該車廠上周四 (7 日) 也宣布重大重組計劃，震驚全球汽車業界，重組計畫包括大幅削減全球產量 25%、全球裁員 9000 人並下調年度獲利預測。
數據顯示，今年第三季全球車廠淨利前十名依序是豐田、通用、現代、特斯拉、賓士、福斯、比亞迪、福特、本田與 BMW。
無獨有偶，德系車廠福斯也隨著利潤暴跌而傳出要在德國裁員數千人的消息，而與之相對的是，中國自主品牌汽車的市占率已經突破 60%，創下歷史新高。
專家認為，日本與歐洲這些傳統車廠其實從一開始就被電動化 + 智慧化的浪潮完全甩開，之後則是越甩越遠。中國新能源汽車的反覆運算升級速度讓他們反應的時間都沒有，就連特斯拉也只是不斷在吃第一代特斯拉電動車的技術老本，目前在很多方面已經被中國電動車反超，並拉開了距離。
專家指出，電動化只不過是整個汽車產業升級的前半段，智慧化才是未來電車的終極發展形態，並以諾基亞為例稱其最終敗在手機作業系統，並非敗在觸控螢幕。這也是福斯高管跑來中國體驗完中國的車機系統之後，回去馬上解散耗費了 200 多億的車機部門的原因。
因為歐洲和日本真正欠缺的不是一塊螢幕又或者幾個天才程式師，歐洲和日本真正欠缺的是一整個的互聯網生態冰山下埋在水裡的那部分。 而放眼全球，除了中美，再沒有任何一個國家可以擁有如此強大的全互聯網生態產業鏈能力。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇