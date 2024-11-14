史詩級潰敗！日系與德系車廠Q3淨利普跌 BMW崩跌83.8%日產劇減94%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 09:46

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最新數據顯示，日系車廠今年上半年全球銷量悉數下滑，豐田、本田與日產第三季淨利與去年同期相比分別暴跌 55%、61% 與 94%，德系車廠 BMW、奧迪與福斯第三季淨利也分別崩跌 84%、76% 跟 64%

十年前，日產在中國車市大殺四方，每年凈利潤可輕鬆達到四、五千億日元，但第三季僅 192 億，利潤嚴重萎縮。該車廠上周四 (7 日) 也宣布重大重組計劃，震驚全球汽車業界，重組計畫包括大幅削減全球產量 25%、全球裁員 9000 人並下調年度獲利預測。

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數據顯示，今年第三季全球車廠淨利前十名依序是豐田、通用、現代、特斯拉、賓士、福斯、比亞迪、福特、本田與 BMW。

無獨有偶，德系車廠福斯也隨著利潤暴跌而傳出要在德國裁員數千人的消息，而與之相對的是，中國自主品牌汽車的市占率已經突破 60%，創下歷史新高。

專家認為，日本與歐洲這些傳統車廠其實從一開始就被電動化 + 智慧化的浪潮完全甩開，之後則是越甩越遠。中國新能源汽車的反覆運算升級速度讓他們反應的時間都沒有，就連特斯拉也只是不斷在吃第一代特斯拉電動車的技術老本，目前在很多方面已經被中國電動車反超，並拉開了距離。

專家指出，電動化只不過是整個汽車產業升級的前半段，智慧化才是未來電車的終極發展形態，並以諾基亞為例稱其最終敗在手機作業系統，並非敗在觸控螢幕。這也是福斯高管跑來中國體驗完中國的車機系統之後，回去馬上解散耗費了 200 多億的車機部門的原因。