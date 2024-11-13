四年來首見！南韓經濟持續蕭條 內需型企業上半年銷售額年減1.9%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-13 16:12

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最新調查顯示，南韓經濟持續蕭條，今年上半年內需導向型企業銷售額年減 1.9%，為 2020 年新冠疫情爆發以來首見，但出口企業銷售額年增逾一成，表現依舊強勁。

根據韓國經濟人協會 (FKI) 今(13)日公布針對 814 家非金融業公司的調查結果，受訪企業今年上半年銷售額年增 6.7%，194 家出口導向企業銷售額成長 13.6%，620 家內需導向企業銷售額衰退 1.9%。

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FKI 指出，對面向國內的南韓企業來說，這是自 2020 年銷售額下降 4.2% 以來，時隔四年再呈年減表現，而若排除三星電子的業績，出口企業銷售額將只有年增 5.9%。該機構分析認為，出口企業銷售額的大幅成長部分歸因於去年基期較低。

FKI 依據南韓央行 (BOK) 的標準，將出口佔比超過 50% 的企業界定為出口企業，其餘則歸為內需企業。

以產業來看，內需企業中銷售額下滑最為嚴重的依序為控股公司，年減 17.6%，批發與零售業下滑 6.5%、電力、瓦斯、蒸汽及空調供應業 5.5% 及製造業的 1.1%。

FKI 分析指出，控股公司銷售額下滑主要歸因於子公司經營不善導致的分紅縮減，而批發與零售業的萎縮則直接受到消費市場疲軟的影響。

此外，企業投資領域亦傳來警鐘，今年上半年企業投資金額年減 8.3%，也是自 2020 年以來再見年減表現，成長率從 2020 年的 16.9% 下降至 2022 年的 9.5%，去年短暫回升至 15.7% 後，今年再次大幅減少。