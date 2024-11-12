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台積電嚴審中國AI晶片客戶 外資估影響不到1%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 11:15

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近日傳出正嚴審中國 AI 晶片客戶，外資今 (12) 日出具報告指出，中國 AI 伺服器晶片占台積電營收相當有限，估僅為整體營收的 1%，客戶包括 Sophgo、T-Head 和 Meta-X 等小型新創公司。

外資認為，其他消費性電子、汽車相關晶片，如智慧型手機 SoC 和 ADAS 晶片，並不被視為是 AI 伺服器晶片。


外媒先前報導，美國商務部已命令台積電停止供應 AI 伺服器相關應用晶片給中國，台積電也對此重申，公司向來遵守美國出口管制規則。外資認為，台積電近期積極與中國客戶合作，審查其 AI 晶片相關開案，特別是採用 CoWoS 先進封裝等更大尺寸的晶片。

外資預期，該事件對台積電影響非常有限，因為中國 CSP 客戶仍然可以透過合規進口美國晶片廠商的產品，如輝達 (NVDA-US) 的 H20 和英特爾 (INTC-US) 的 Gaudi 3。

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台積電路透社美國AI晶片中國嚴審

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