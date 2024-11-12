台積電再度調升股利 Q3每股配4.5元 除息日明年3/18

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 18:44

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開董事會，會中通過第三季現金股利配發，每股擬配發現金股利 4.5 元，為今年第二度調高每股配發金額，也是採取寄配息以來的新高，除息交易日為 2025 年 3 月 18 日，發放日為 2025 年 4 月 10 日。

台積電董事會今日核准 2024 年第三季營業報告書及財務報表，第三季合併營收約新台幣 7,596 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,252 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 12.54 元。

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台積電也核准配發 2024 年第三季每股現金股利 4.5 元，普通股配息基準日訂定為 2025 年 3 月 24 日，除息交易日則為 2025 年 3 月 18 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2025 年 3 月 20 日起至 3 月 24 日止，停止普通股股票過戶，並於 2025 年 4 月 10 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2025 年 3 月 18 日。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電也核准資本預算約 154 億 7,995 萬美元，內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025 年研發資本預算與經常性資本預算與 2025 年資本化租賃資產。