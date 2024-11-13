泰國財長：計畫推更多刺激措施 目標明年GDP達3.5%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-13 14:50

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泰國財政部長周三 (13 日) 表示，在今年經濟成長 2.7% 後，泰國的目標是到 2025 年實現 3.5% 的經濟成長，政府將很快考慮採取更多刺激措施，並推出 140 億美元救助計畫的第二階段。

泰國去年僅成長 1.9%，截至 6 月底家庭債務與國內生產毛額 (GDP) 比率為 89.6%，位居亞洲最高水準。皮猜 (Pichai Chunhavajira) 在商業論壇上表示，由於投資和就業率低、家庭債務高以及小企業面臨困境，經濟成長緩慢。

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皮猜說：「泰國的結構性問題意味著沒有對新技術的投資。」他強調，財政和貨幣政策必須共同努力解決問題，並補充說，隨著公共債務上升，財政空間很小。

截至 9 月份，泰國公共債務占 GDP 的比例為 63.28%，皮猜表示政府將確保不會超過 70% 的上限。

在長期頂住政府放鬆政策以提振成長的壓力後，央行上個月意外將關鍵利率下調 25 個基點至 2.25%，這是自 2020 年以來的首次降息。下一次政策審查將於 12 月 18 日進行。

上個月，政府與央行達成協議，維持目前 2025 年 1% 至 3% 的通膨目標，以換取其財政政策支持的保證。

皮猜指出，政府將在 2025 年將通膨率推至 2% 以上，以幫助經濟擴張並創造更多國家收入。

1 月至 10 月整體通膨率僅 0.26%，皮猜表示，他預計全年通膨率為 0.7% 至 0.8%。

皮猜表示，政府將於 11 月 19 日討論更多經濟措施，包括第二階段的「數位錢包」發放計畫，並補充說，目前尚不清楚何時付款。