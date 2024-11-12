花旗：投資人開始獲利了結 美股漲勢恐陷停滯

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-12 18:40

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花旗集團策略師表示，隨着投資者開始獲利了結，美國股市在大選後的反彈可能會失去動力。

以 Chris Montagu 為首的策略師表示，投資者上周增加了多頭押注，將標普 500 指數的曝險推高至 3 年來最高，以科技股為主的那斯達克 100 指數和小型股羅素 2000 指數的多頭部位也在上升。

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Montagu 表示，所有三個指數的多頭部位均高於 98%，凸顯出「極其樂觀的前景」。

Montagu 指出，標普和羅素多頭部位的利潤水準較高，這可能會增加近期獲利回吐的可能性，從而可能成為進一步上漲的阻力。