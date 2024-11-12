星宇航空評估開出這些歐美航點 明年日本航網續拓神戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-12 18:10

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星宇航空 (2646-TW) 商務長梁文龍今 (11) 日指出，明年確定新開航點是日本神戶，同時也持續在評估美國和歐洲的航點，包括美國多個大城，以及歐洲的西班牙、捷克、北歐等地未來都有機會開出。

梁文龍說，隨著新機交付、機隊擴張，航網一定要布出去，美國已經在考慮的航點有休士頓、波士頓、達拉斯和華盛頓等地，現在比較大的問題是交機時程。

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梁文龍也提到，歐洲與美國不同，其內陸航班和鐵道網路相當密集便利，只要插旗一個航點，幾乎可觸及周邊 80% 的區域，現考慮的據點包括西班牙馬德里、巴塞隆納，以及捷克、北歐芬蘭赫爾辛基等地。

由於星宇航空日本航線占營收比重近 50%，國人赴日需求強勁，因此仍積極布局日本航網，2025 年可以確定的是，星宇將開航神戶，看好其房價較大阪低，且具有高便利性的城市優勢。

展望後市，梁文龍再次傳達理念，商務客是星宇相當重要的客源，「要打的是世界盃，絕對不是台灣盃，下一階段慢慢走出台灣，走向亞洲、走向世界」，但現在還是卡在交機問題。

不過，梁文龍說明，轉機客的需求與一般旅客明顯有差異，除了原本產品的服務面都要有，最重要的是航班數、會員里程計畫，因此，希望加入聯盟，甚至經濟艙都要分眾來耕耘，例如區分台籍企業、外籍企業。