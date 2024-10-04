星宇與阿拉斯加航空共掛班號 航網拓至北美8大航點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 15:42
星宇航空 (2646-TW) 今 (4) 日宣布，正式與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，藉此一舉將航網拓展至北美內陸 8 大航點，後續也將尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，爭取更多合作機會。
星宇說明，即日起旅客可透過星宇官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸 8 大城市的機票，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛和奧斯汀。
星宇航空執行長翟健華表示，此為星宇首次的聯營航班，與阿拉斯加航空的合作更深化，有助提升星宇在北美航網便利性，也可使旅客更快速且完整安排行程。
這次聯營航班的 8 大航點廣受歡迎、且轉機時間方便，旅客於抵達西雅圖後，最快可於 3 小時內轉機銜接下一段航程。
此外，搭乘聯營航班的哩程也可累積於 COSMILE 會員計劃。
星宇預計至 12 月共飛航 31 條航線，除綿密的亞洲區域航網，也涵蓋美西三大城市，包括洛杉磯、舊金山和西雅圖；其中，洛杉磯航線預計於 12 月 22 日增班為每周 10 班，西雅圖航線也將於明年 3 月 1 日增班為每日飛。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP