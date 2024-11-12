GIS-KY Q3虧損收斂 EPS -0.17元 11/22召開法說會
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 15:49
GIS-KY(6456-TW) 公告第三季財報，稅後虧損 6470 萬元，較上季、去年同期相比虧損收斂，每股虧損 0.17 元；前三季累計稅後虧損 1 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.22 元；GIS-KY 將於 11 月 22 日召開法人說明會，說明公司營運及展望。
GIS-KY 第 3 季營收 183.7 億元，季增 13.0%，年增 5.6%；毛利率 6.0%，季減 0.7 個百分點，年增 2.6 個百分點；營業損失 3.5 億元，虧損較上季擴大，較去年同期收斂；營益率 - 1.9%，季減 0.3 個百分點，年增 3.9 個百分點；稅後虧損 6470 萬元，較上季、去年同期相比虧損收斂，每股虧損 0.17 元。
GIS-KY 前三季累計營收 497.3 億元，年減 5.1%；毛利率 7.0%，年增 4.2 個百分點；營業損失 5.5 億元，較去年同期虧損收斂；營益率 - 1.1%，年增 5.6 個百分點；稅後虧損 1 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.22 元。
營收占比部分，本季平板產品營收占比達 61%，筆電及其他產品占 29%，手機則占 10%。
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