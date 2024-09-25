張國煒曝轉運市場才會讓星宇活下去 傳統航空只能做老人生意

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-25 17:01

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星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒今 (25) 日在法說會中表示，星宇存在最大的目的就是轉機，轉運市場才會讓星宇活下去，並語出驚人直指，現在的單點生意主要是廉價航空在做，「傳統航空公司只能做老人生意」；另外，張國煒也談到，航太供應鏈處脫序狀態，「波音和空中巴士是半斤八兩」，仍不排除購買波音的飛機。

張國煒認為，台灣機場小而美，小反而是做轉機市場的優勢，「走兩步就到轉機口了」，反而大又氣派的機場，要走很遠、很複雜，頭腦不清楚就很容易走錯；他也提到，香港因民主運動的影響，轉運功能消退中，台灣現在發展商機好、有外在條件，應該趕緊建設起來，現在發展商機就在那裡。

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不過，張國煒提到，機場要加快整體硬體設施的建置，例如轉機通關、地面服務等整套系統都要跟上，不是一個業者的問題。

另一方面，張國煒說，傳統航空公司現在不能只做單點生意，那是廉價航空在做，「年輕人不吃不喝，不用睡覺更好，坐到開始玩就好了」，「傳統航空公司只能做老人生意」，並強調，若重壓日本線不要飛東南亞，現在就會賺的比台灣虎航還多，但轉機市場才是星宇成立的目的。

張國煒看好，未來若桃機第三航廈完工，星宇很大的優勢是可拿到的時間帶再增加，加上貴賓室服務更完整，將可更滿足營運需求。

此外，張國煒說明，未來加入寰宇一家聯盟機會非常大，但加入聯盟也是有缺點，例如，需耗費很多時間和人力等各種資源，去橋接系統。

而被問及採購議題，張國煒回應，「我們從來沒有說不買波音客機，其實波音和空巴都是半斤八兩，因供應鏈問題都存在問題」，目前交機平均延遲 8-12 個月，主要是因供應鏈有脫序狀況，「其實連空巴質量也在下降」。