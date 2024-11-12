保險理賠醫起通2.0上線 壽險公會攜4家醫學中心推一站式服務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 20:27

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為響應賴總統「健康台灣」願景，壽險公會今 (12) 日宣布，保險理賠醫起通 2.0 服務上線，壽險公會理事長陳慧遊指出，第一波攜手台大、北榮、國泰、新光 4 家醫學中心推動一站式理賠服務，預計明年至少有 10 家加入 2.0 服務，許多台中、高雄的醫院都有表達意願。

陳慧遊表示，保險不僅是冷冰冰的契約，當民眾面對病痛和困難時，保險業應該在第一時間提供必要的支持和幫助，讓民眾療養時不用再為繁瑣的保險理賠流程煩惱，真正感受到保險業的關心和溫暖。

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保險理賠醫起通這項創新的便民服務，現已擴展至 22 家醫院 31 個院區，涵蓋台灣台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，讓民眾享有更便捷的保險服務。

此次醫起通服務升級，國防部軍醫局及國軍退除役官兵輔導委員會也大力支持，協調多家國軍醫院和榮民醫院參與。

近年來金融科技持續發展，壽險公會順應此趨勢，2020 年 7 月陸續與 25 家產壽險公司建置「保險科技運用共享平台」，利用區塊鏈技術實現「單一申請，文件互通」的目標，讓民眾在保險理賠及資料變更上能夠享受到方便快捷的一站式服務。

其中理賠聯盟鏈至今已完成超過 150 萬件服務，平均理賠處理天數僅 3 天，理賠總額超過新台幣 750 億元的成果。現在全國 21 家壽險公司和 4 家產險公司已加入服務行列，保險業積極呼應金管會主委彭金隆的普惠金融政策方針，讓更多保戶受益。

目前，包括臺大醫院、台北榮總、國泰醫院、新光醫院、高雄榮民總醫院、國軍花蓮總醫院、雙和醫院、台北榮民總醫院新竹分院、屏東榮民總醫院、國軍高雄總醫院屏東分院在內的共 22 家醫院 31 院區已加入此一站式服務。尚有包含長庚醫院、亞東醫院、慈濟醫院在內共 12 家醫院已完成簽約目前正在建置系統中，這些醫院的加入，將讓保險業的服務更加廣泛和深入。