〈美股早盤〉川普交易持續發威 道指漲逾400點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-11 22:44

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美股主要指數周一 (11 日) 漲跌互現，其中道瓊工業指數漲近 450 點或近 1%，主要是川普勝選後投資人對減稅計畫的樂觀情緒，以及監管環境更加寬鬆的預期繼續提振美股走揚。

截稿前，道瓊工業指數漲近 450 點或近 1.02%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 2%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，其中標普 500 指數上周五創下今年內第 50 個紀錄新高後，周一盤前期貨上漲 0.5%、那斯達克 100 指數期貨也上漲近 0.5%。

個股方面，特斯拉盤前上漲近 7%，這家美國電動車龍頭市值回升至 1 兆美元以上，有分析預估，該公司未來一年股價將上漲 20% 以上。

另外隨著比特幣價格首次突破 8.2 萬美元，與加密貨幣相關股價也走高，大選結束後美國國會可能出現一些支持加密貨幣的議員。

Edmond de Rothschild Asset Management 投資長 Benjamin Melman 表示，隨著所謂「川普交易」全面展開，美股可能還會再漲 3%-5%。他說：「我們沒有看到讓美股走弱的因素，因此反彈可能會持續到今年年底。」

投資者現在正在關注下一屆政府組成的消息，預估川普本周將縮小財政部長候選人的名單。據說基金經理 Scott Bessent 也在競選中並在周五與川普會面，但知情人士表示，這次會面並不是對該職位的面試。

定於本周三 (13 日) 公布的通膨數據也將是市場獲取聯準會 (Fed) 利率走勢線索的關鍵。 10 月美國物價年漲幅料已略微加快至 2.6%。交易商也將關注 Fed 決策者的講話，此前明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 上周末暗示，由於經濟強勁，降息幅度可能低於先前預期。

其他消息方面，美元指數上漲 0.5%，延續連續 6 周上漲態勢。美元全面走強繼續令包括歐元在內的多個資產承壓，歐元兌美元跌至 6 個月低點。油價也延續了近兩周以來的最大跌幅，而金價則繼上周下跌 2% 後進一步下跌。

截至台北時間周一（11 日）22 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.42%，至每股 209.06 美元

傳亞馬遜正在替物流司機開發代號為「Amelia」的智慧眼鏡，鏡片能提供司機沿途送貨地點路線導航，標示出電梯位置、繞過大門或看門狗等方向路線，節省送貨時間讓貨物更順暢且有效率送到客戶手上，不用再依賴手持設備定位系統找路。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 7.90%，至每股 346.61 美元

特斯拉盤前一度漲逾 8%，截至發稿漲幅近 7%，勢將創下 2022 年 4 月以來新高。馬斯克是川普競選的主要金主之一，兩人關係密切。川普上台後, 不排除會讓馬斯克在政府中擔任要職，替特斯拉減少政府監管和干預，這讓投資人對於特斯拉的發展前景重拾信心。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.17%，至每股 147.38 美元

輝達執行長黃仁勳預計，企業界很快就會將「人工智慧 (AI) 員工」視為勞動力的標準組成部分。他在最近一集的「No Priors」播客中，分享了他對工作場所人工智慧未來的願景。他預測，AI 員工將承擔一系列角色，包括行銷、晶片設計和供應鏈管理。

黃仁勳建議，AI 工人將像人類工人一樣受到管理、分配任務，提供背景資訊並參與對話。他也介紹了「數位代理商」的想法，可以增強公司內的每項工作。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：