〈熱門股〉英業達10月營收站上600億大關創高 周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-09 09:51
代工廠英業達 (2356-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB200 即將迎來出貨潮，10 月營收站上 600 元大關，達到 646.85 億元，年增 60.1%，創下單月歷史新高，激勵英業達本周大漲超 1 成，也同步獲得三大法人敲進。
英業達本周漲幅達 14.66%，周五 (8 日) 最高漲至 54.1 元，股價站上所有均線。三大法人近日也大舉敲進英業達，本周一 (4 日) 至周四 (7 日) 三大法人連續 4 個交易日買超，週五轉為賣方，不過本周三大法人仍合計買超 4.5 萬張。
英業達 10 月營收 646.85 億元，月增 15%，年增 60.1%；累計前 10 月營收 5131.65 億元，年增 20.16%，10 月營收以及前 10 月營收表現雙雙創新紀錄。除了輝達 GB200 將出貨外，客戶對輝達 Hopper 平台需求強勁，助攻英業達單月營收連續 2 個月改寫新紀錄。
法人也指出，明年英業達在亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)AI 伺服器的訂單挹注下，加上 ZT Systems 處分利益，看好明年展望。英業達將於下周一 (11 日) 召開法說會，預料屆時將釋出最新展望及市況。
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