〈熱門股〉英業達10月營收站上600億大關創高 周漲逾1成

代工廠英業達 (2356-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB200 即將迎來出貨潮，10 月營收站上 600 元大關，達到 646.85 億元，年增 60.1%，創下單月歷史新高，激勵英業達本周大漲超 1 成，也同步獲得三大法人敲進。