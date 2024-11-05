〈電子五哥營收〉英業達10月營收突破600億 年增逾6成 連2月改寫新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 18:54

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代工廠英業達 (2356-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，10 月營收達 646.85 億元，年月雙增，其中年增超過 6 成，創下單月歷史新高。另外，累計今年前 10 月營收達 5131.65 億元，年增逾 2 成，同樣寫新猷。

英業達 10 月營收 646.85 億元，月增 15%，年增 60.1%；累計今年 1 至 10 月營收 5131.65 億元，年增 20.16%，10 月營收以及前 10 月營收表現雙雙創新紀錄。受惠輝達 (NVDA-US)GB200 出貨在即，加上客戶對輝達 Hopper 平台需求強勁，英業達單月營收突破 600 億大關，連續 2 個月改寫新紀錄。

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至於筆電出貨狀況，英業達 10 月筆電出貨 170 萬台，月減 5.55%，年增 21.42%。10 月筆電呈現月減，主因為 9 月有季底拉貨效應，使得 10 月筆電出貨減少。