〈電子五哥營收〉英業達10月營收突破600億 年增逾6成 連2月改寫新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 18:54
代工廠英業達 (2356-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，10 月營收達 646.85 億元，年月雙增，其中年增超過 6 成，創下單月歷史新高。另外，累計今年前 10 月營收達 5131.65 億元，年增逾 2 成，同樣寫新猷。
英業達 10 月營收 646.85 億元，月增 15%，年增 60.1%；累計今年 1 至 10 月營收 5131.65 億元，年增 20.16%，10 月營收以及前 10 月營收表現雙雙創新紀錄。受惠輝達 (NVDA-US)GB200 出貨在即，加上客戶對輝達 Hopper 平台需求強勁，英業達單月營收突破 600 億大關，連續 2 個月改寫新紀錄。
至於筆電出貨狀況，英業達 10 月筆電出貨 170 萬台，月減 5.55%，年增 21.42%。10 月筆電呈現月減，主因為 9 月有季底拉貨效應，使得 10 月筆電出貨減少。
英業達先前提到，雖然伺服器出貨預估第四季將有個位數下滑，主因為中系客戶拉貨進入尾聲，需求稍微減緩，但下半年改由美系客戶接棒，AI 伺服器需求持續成長，全年仍有望成長 2 成。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 英業達Q2獲利年增3成 AI伺服器有望推升Q3營運登高峰
- 英業達營運登高峰 9月、Q3營收寫新猷
- 英業達砸6億於墨西哥廠建設高壓變電站 因應AI伺服器用電需求
- 〈焦點股〉英業達AI伺服器能見度佳 漲逾半根停板
上一篇
下一篇