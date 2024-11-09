雙11剩2天！線上辦合庫無實體卡 立馬刷蝦皮等5大電商滿1111贈111

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-09 13:53

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一年一度的雙 11 購物節即將到來，合庫特別精選五大電商平台，推出刷卡消費滿額贈活動，於 MOMO 購物網、PChome 線上購物、YAHOO 奇摩、東森購物四大電商平台，單筆消費滿 1,111 元登錄成功贈 111 元刷卡金、單筆分期滿 25,000 元登錄成功贈 2,000 刷卡金，再享分期零利率優惠；蝦皮購物單筆消費滿 1,111 元登錄成功贈 111 元刷卡金；若再搭配卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡 (夢想藍)，再享網購回饋優惠，回饋率最高可達 13%。

合庫於 10 月 23 日全新推出「卡娜赫拉的小動物無實體卡」，除降低自身營運碳排，也引導卡友一起落實減碳生活。持卡人從申請到使用皆在線上完成，省去等待卡片製作及寄送的時間，收到核卡簡訊通知後立刻在「合作金庫銀行」App 完成開卡，並查詢到信用卡號、效期及檢核碼等卡片資訊，即可在網路上進行消費；或將其綁定在台灣 Pay、Line Pay 及街口支付等行動支付工具中用於實體通路刷卡，避免實體卡片遭竊風險且節省錢包空間。

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合庫「卡娜赫拉的小動物無實體卡」提供國內 / 外 1% 現金回饋無上限；且當期帳單新增一般消費達 2,999 元以上，當期享有「行動支付」、「綠能通路」、「遊戲影音」三大通路加碼 10% 回饋，每項通路上限 100 元，每卡總回饋上限 300 元。