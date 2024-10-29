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英業達砸6億於墨西哥廠建設高壓變電站 因應AI伺服器用電需求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 15:38

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英業達砸6億於墨西哥廠建設高壓變電站，因應AI伺服器用電需求。(鉅亨網資料照)

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (29) 日代子公司公告，將斥資墨西哥 3.92 億比索 (約新台幣 6.27 億元) 在墨西哥廠建設高壓變電站，滿足客戶訂單的電力需求，並可因應未來 AI 伺服器的龐大用電量。 

根據英業達公告，為因應營運需要，以及滿足客戶訂單的電力需求，與墨西哥機電公司 Desarrollo Civil y Electromecanico Centauro S.A. 簽約，斥資 3.92 億比索，投資建設高壓變電站。 


英業達管理層進一步說明，此投資案主要將高壓電拉進工廠，因應未來 AI 伺服器龐大的用電量，先將基礎設施準備完成。 

英業達逐步將 L6(主機板組裝) 產線移至墨西哥廠，逐漸降低中國 L6 生產比重。除了 L6 之外，墨西哥廠也準備好 L10(組裝與測試)，以及 L11(整機系統組裝) 產線。 

董事長葉力誠指出，英業達目前全力發展 AI 相關產品，並聚焦筆電與伺服器，這兩項產品今年表現不錯，下半年同樣表現亮眼，希望動能可以延續至 2025 年。 

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英業達AI伺服器電力需求墨西哥廠

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