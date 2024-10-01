英業達葉力誠：ZT是很好的投資 未來前景可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 11:58

‌



英業達 (2356-TW) 董事長葉力誠今 (1) 日出席《鼎革獎》贈獎典禮，會後接受媒體訪問談到 AMD(AMD-US) 收購 ZT Systems 一事，認為這件事情是很好的投資，未來有望透過 ZT 直接做生意並進行更多投資，前景可期。

葉力誠表示，英業達過去主要透過 ZT「間接」提供服務給客戶，不過 AMD 收購 ZT 後，未來不排除有「直接」與客戶做生意的可能性。

‌



葉力誠進一步提到，雖然外界對於這個事件仍有些疑慮，但對英業達而言，是很好的投資，未來也可透過 ZT 收益進行更多投資，對英業達為前景很有幫助。

另外，葉力誠也談到英業達目前旗下產品的狀況，IP 相關產品慢慢發展，目前正積極尋找合作夥伴，開發更多、更先進的 IP，未來前景可期，是英業達的潛力股之一，不過目前人不是最主要聚焦發展的部分。

葉力誠表示，目前英業達全力發展 AI 相關產品，聚焦筆電以及伺服器產品，且這 2 項產品今年表現不錯。