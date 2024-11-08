台積電傳斷供中國7奈米以下製程 公司：不評論傳聞
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 16:04
中國媒體報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 已向所有中國 AI 晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自 11 月 11 日起，將暫停向中國 AI/GPU 客戶供應所有 7 奈米及以下更先進製程；公司對此不評論市場傳聞，強調台積電作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。
相關訊息傳出後，相關 ASIC 公司盤中皆下挫表態，包括威盛 (2388-TW)、金麗科 (3228-TW) 等；不過，業界指出，目前尚未接獲任何斷供消息。
中媒指出，此一決策背後是台積電在全球半導體產業中的微妙地位，以及美中科技競爭的激烈程度。台積電作為全球領先的半導體製造企業，其 7 奈米及以下技術在全球處於領先地位，但先前華為「白手套」事件，加上川普對台積電施加壓力，台積電與美國商務部共同制定一套嚴苛的審查制度，全面封鎖中國的先進製程產能。
報導指出，儘管台積電該決策可能會在短期內減少台積電在中國的業務，但從長遠來看，台積電會因為遵守美國法規而獲得美國市場的更多機會，不僅影響了中國 AI/GPU 公司的發展，也可能對整體半導體產業產生連鎖反應，在全球科技競爭日益激烈的今天，台積電的決策可能會成為未來技術發展的一個分水嶺。
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