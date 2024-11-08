國泰世華銀：估Fed下月續降息1碼 留意全球三大經濟面向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 17:55

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美國聯準會 (Fed) 啟動降息循環，本次降息 1 碼，將政策利率調整為 4.50-4.75% 區間，符合市場預期。國泰世華銀行今 (8) 日發布 FOMC 會後市場展望看法，據 9 月點陣圖透露，若未來 1 個月的數據支持，預期 12 月仍有降息 1 碼的空間；期貨市場預期明年將有 2-3 碼降息空間，幅度將視經濟復甦態勢而定。

至於美大選結果是否左右 Fed 寬鬆政策？國泰世華指出，Fed 主席鮑爾重申 Fed 政策決議具獨立性，不受政治性因素干擾，投資人後續可觀察全球三大經濟面向，包括全球終端需求復甦態勢、中國刺激政策對總經面的提振效果、川普加徵關稅與收緊移民政策對通膨走勢的影響。

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Fed 表示，貨幣政策仍具限制性，但美國經濟良好，不急著朝中性利率水準靠近，暗示未來將採緩步降息路徑。通膨與就業的風險平衡之下，FOMC 最終決議本次降息 1 碼。至下次 12 月 19 日 FOMC 會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化。

從總經來觀察，國泰世華表示，Fed 已降 3 碼，不過數據反映經濟成長速度放緩、就業需求走弱、製造業景氣仍相對低迷，儘管美國衰退風險不大，但經濟復甦力道仍有待觀察。後續應密切關注終端需求、中國政策刺激及川普上任後對於總經面的影響。

股市方面，降息雖有助美股本益比提升，但評價面已相對偏高，預期短線股市延續偏高震盪態勢。不過，隨大型科技股財報持續反映 AI 需求升溫，短線美股拉回過大可視為布局契機。

債市部分，「川普交易」帶動美債殖利率上升，近期利率偏高適合投資人進行長期鎖利，不過，資本利得空間視 Fed 降息步調而定。選擇上，投等債體質穩健，宜作為核心配置部位；非投等債以 BB 級作為衛星配置標的。