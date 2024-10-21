〈國泰金經濟調查〉10月景氣、股市樂觀指數雙升 明年加薪預期趨樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 09:51

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國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日公布 2024 年 10 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望指數微幅走升，隨著國際股市震盪走揚，股市樂觀情緒亦反彈，風險偏好則微降；至於 2025 年基本工資調整後，民眾對於任職單位是否調薪的看法，根據調查，超過 5 成民眾認為明年薪資將調漲，其中 26.7% 預期幅度大於 3%，整體而言調薪預期較去年樂觀。

國發會最新公布的 8 月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數微幅走升至 -6.4 (9 月：-6.7)，展望樂觀指數同步上揚至 -5.3 (9 月：-6)，其中展望樂觀指數為連續 2 個月下降後首度回升。

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大額消費意願指數續降至 9 (9 月：10.5)，耐久財消費意願指數亦同步下滑至 -9.9 (9 月: -8.0)。9 月 19 日央行理監事會推出第七波房地產信用管制，民眾購屋貸款條件趨嚴，惟買房意願僅小幅下滑至 -56.2 (9 月：-55.1)，而賣房意願指數則驟降至 -11.5 (9 月：4.8)。

主計總處 8 月預估台灣 2025 年經濟成長率 3.26%，通貨膨脹率 1.91%。國泰金調查顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.87%，有 49% 的民眾認為會在 3% 以上；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值為 2.3%，有 68% 的民眾認為明年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

Fed 於 9 月啟動降息，調查期間 Fed 官員談話與數據表現亦令市場的降息預期持續升溫，國際股市震盪走揚。國泰金調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數續揚至 18.1 (9 月：11)，而風險偏好指數微降至 17.7 (9 月：17.9)。

基本工資審議委員會於 9 月 4 日決議，將 2025 年的基本工資從 27470 元調升至 28590 元，時薪也從 183 元調高到 190 元，兩者漲幅皆約 4.1%。