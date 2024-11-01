〈台北金融科技展〉AI勢不可擋 李長庚：國泰金三階段發展負責任的AI

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 15:39

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國泰金 (2882-TW) 攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信今 (1) 日參與「2024 台北金融科技展」，今年主題為「未來金融家」，由各子公司推出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務，國泰金總經理李長庚表示，集團將分為三個階段，發展負責任的 AI，先從 AI Ready 到 AI Native，再到 AI Empower。

李長庚直言，AI 人工智慧的發展是現在不可擋的一股趨勢，國泰內部做了很多的努力，首先，在今年 7 月取得金管會核准，是第一家數據上雲的金融機構，其次，國泰今年成立了「資料暨 AI 治理委員會」，希望整合集團所有 AI 的發展。

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李長庚表示，國泰不斷地投入 AI 應用，在風險管理部分，透過國泰盾整個集團的聯防，讓所有子公司在防詐部分，法遵、風管人員都有一致化的平台，背後就是 AI 工具的使用，而國泰世華銀行在打詐部分就運用很多 AI，另外還有智能房貸，國泰產險則透過 AI 工具輔助核保。

至於是否自行建置較大的模型？李長庚說，這是比較嚴肅的課題，事實上，先前與行政院金融發展委員會也在探討這個議題，有沒有可能透過國家級來建置大模型，讓整個繁體中文系統可以躍上國際，這或許可以透過國家力量，一起來建置基礎建設，讓大家共同投資、共同分攤費用，大家一起來使用，這是比較理性的辦法。至於企業本身，他強調，國泰在整個基礎建設上、應用端可以做的，都是不斷地在投入。

國泰金養成未來金融家 具前瞻數位金融、搭配防詐及健康動腦體驗

國泰人壽將 120 萬用戶的「FitBack 健康吧」實現在展區，為鼓勵用戶持續健康行為，「FitBack 健康吧」結合國泰小樹點生活圈激勵機制，用戶完成任務可換取小樹點兌換商品；投保指定外溢保單並持續完成健康任務，最高可享有 10% 的保費折減；更攜手各健康產業領導品牌推出六大類健康服務，包括好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測及好照顧，滿足用戶從健康促進到預防照護的健康需求，邁向健康生活。

國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」四大聯防機制，盼藉由科技輔助及反詐觀念分享，降低大眾受騙風險。為提升民眾識詐力，於「國泰主題館」設置互動體驗區，邀請民眾透過耳機聆聽一段語音情境判斷是否為「詐騙」，幫助了解分行臨櫃常見詐騙關鍵字。

國泰產險攜手神坊資訊 (小樹生活)、康迅數位 (PayEasy)，提供客戶更多元且便利的繳費服務，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，獲金管會核准已於今年 10 月 4 日上線開始試辦。「小樹點」為國泰集團共同使用的數位點數，使用國泰信用卡 / 簽帳金融卡刷卡消費，或完成國泰優惠指定任務，皆可獲得「小樹點」回饋，可於多元場景如電商平台或國泰優惠 CUBE Rewards App 使用。