面板雙虎10月營收雙降 友達月減近2成、群創衰退11%

面板雙虎今 (8) 日公告 10 月營收，受到旺季備貨需求告一段落、產業進入淡季，加上中國十一長假等因素，雙虎營收均呈現月、年均減，其中，友達 ( 2409-TW ) 月減近 2 成，群創 ( 3481-TW ) 也月減 1 成。

友達 10 月營收 208.73 億元，月減 19.3%、年減 1.4%；累計前 10 月營收 2324.26 億元，年增 13%。展望第四季，友達表示，旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，顯示科技預期將進入傳統淡季，營收將呈現季節性衰退，幅度估與去年相近。

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群創認為，第四季雖然進入面板傳統淡季，但中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT 面板需求則預期走緩。根據群創對當前業務狀況的評估，第四季大尺寸面板出貨估季減 7-9%、整體平均單價 (Blended ASP) 季減 1-3%；中小尺寸面板出貨可望季增 17-19%。