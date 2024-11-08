面板雙虎10月營收雙降 友達月減近2成、群創衰退11%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 15:54
面板雙虎今 (8) 日公告 10 月營收，受到旺季備貨需求告一段落、產業進入淡季，加上中國十一長假等因素，雙虎營收均呈現月、年均減，其中，友達 (2409-TW) 月減近 2 成，群創 (3481-TW) 也月減 1 成。
友達 10 月營收 208.73 億元，月減 19.3%、年減 1.4%；累計前 10 月營收 2324.26 億元，年增 13%。展望第四季，友達表示，旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，顯示科技預期將進入傳統淡季，營收將呈現季節性衰退，幅度估與去年相近。
群創 10 月營收 168.96 億元，月減 11.6%、年減 2.3%；累計前 10 月營收 1797.22 億元，年增 2.33%。群創說明，10 月大尺寸合併出貨量共計 760 萬片，較上月減少 26.6%；中小尺寸合併出貨量共計 2572 萬片，較上月增加 49.0%。
群創認為，第四季雖然進入面板傳統淡季，但中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT 面板需求則預期走緩。根據群創對當前業務狀況的評估，第四季大尺寸面板出貨估季減 7-9%、整體平均單價 (Blended ASP) 季減 1-3%；中小尺寸面板出貨可望季增 17-19%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 群創第三季EPS 0.05元連2季獲利 Q4電視面板價格估持穩
- 連10季虧損 前三季EPS -0.61元 旺季備貨告段落 Q4進入淡季
- 明年面板產業供需更健康 車用、垂直場域續成長
- 群創出售南京廠 處分利益估14億元
上一篇
下一篇