臻鼎-KY前三季EPS 5.08元 估Q4將是全年營運高峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 20:00

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臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布 2024 年前三季財報，臻鼎 - KY 在 2024 年前三季營收 1155.31 億元，創歷年同期次高，稅後純益為 68.55 億元，歸屬母公司淨利為 48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。 臻鼎估第四季將是全年營運高峰 。

臻鼎 - KY2024 年第三季營收 506.09 億元，毛利率 22.54%，季增 9.44 個百分點，年增 2.07 個百分點，稅後純益爲 33.53 億元，季增 5.9 倍，年增 47.67%，每股純益爲 3.52 元。

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臻鼎 - KY2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳表示，臻鼎前三季營收年增 19.1%，其中行動通訊、IC 載板、及車載 / 伺服器 / 基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為 18.17%，營業利益率達 5.2%。由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。

沈慶芳預期，今年 AI 應用佔臻鼎合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。隨著 AI 手機硬體效能要求越來越高，推動產品結構設計與材料方面的變化，使 PCB 板設計更趨複雜，公司正向看待明年客戶新品 PCB 價值提升的機會。此外，臻鼎積極布局全方位 AI 應用，於 AI 伺服器領域不僅參與客戶新一代產品之打樣，同時也積極參與客戶次世代架構新品。