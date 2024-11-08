波音補償罷工7周遭放無薪假員工薪水 但持續全球裁員10%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-08 12:48

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波音 (BA-US) 執行長 Kelly Ortberg 周四 (7 日) 表示，公司將補償工廠工人為期七周罷工期間休假員工的工資損失，但仍將持續推行全球裁員約 10% 的計畫。

今年 9 月起波音 3.3 萬名工會機械師開始罷工並停止生產其最暢銷的 737 MAX，波音便強制數千名受薪員工輪流休無薪假。然而，在宣布裁員 1.7 萬人後，波音隨即取消無薪休假計畫。

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Ortberg 在發給員工的電子郵件中表示：「你們的犧牲使公司渡過了這一時刻，我們希望通過返還無薪休假的工資來感謝你們的支持。」

隨著裁員計畫的推進，波音面臨著士氣問題，許多員工將在本月內獲知他們的職位未來。

Ortberg 強調：「我們將繼續推進之前宣布的裁員行動，以便與我們的財務現實和更專注、精簡的優先事項保持一致。這些結構性變革對我們的競爭力至關重要，將幫助我們在長期內為客戶提供更多價值。」

代表波音工程師的專業工程員工協會（Society of Professional Engineering Employees in Aerospace）的一位發言人表示，他們已被告知，將於 11 月 15 日向成員發出 60 天的裁員通知。

波音本周一取得合同的批准，該合同為其機械工人提供四年內調漲工資 38% 的承諾和 12000 美元的獎金，結束這場罷工。這些工人預計將於 11 月 12 日重返工作崗位。

波音尚未透露何時計劃恢復 737 MAX 的生產，但已表示將逐步進行，並受到監管機構的審查。該公司今年的損失接近 80 億美元，仍在應對 1 月發生的空中艙門掉落的品質危機。

Ortberg 指出：「我們面臨艱鉅的工作，必須恢復履行對客戶的承諾，但我們走在正確的道路上，正在進行正確的變革。」