波音罷工發酵 機身供應商Spirit Aero放700名員工休21天無薪假

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-18 23:27

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根據路透周五 (18 日) 報導，美國商用飛機航空結構製造商 Spirit AeroSystems(SPR-US)告訴員工，由於波音 (BA-US) 長達一個多月的罷工耗盡其現金和庫存空間，因此讓 700 名員工開始休無薪假 21 天。

據了解，Spirit AeroSystems 這次宣布的無薪假將影響從事波音 767 和 777 寬體客機計畫的員工。自 9 月 13 日以來，有超過 3.3 萬名波音在美國西岸工廠工人舉行罷工，導致這些噴射飛機生產停止。

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而在宣布無薪假前，Spirit AeroSystems 還採取其他削減成本措施，包括凍結招聘、限制加班等。

該公司在周五的聲明中表示，目前已沒有空間存放製造的 767 和 777 機身，另外還警告如果波音的罷工持續到 11 月，除了繼續放無薪假之外，還可能不得不裁員。

對於上述報導，波音拒絕置評。

據了解，Spirit AeroSystems 第二季虧損增逾一倍。有知情人士透露，該公司已在 8 至 10 月把 737 Max 的機身產量從每月 31 架縮減至每月 21 架，甚至還可能進一步減少。與此同時，波音一直定期在與該公司就其財務狀況進行檢查。

據悉，Spirit AeroSystems 已全額提取波音同意收購其設備供應商時設立的 3.5 億美元過渡性定期貸款，預估該公司還會向波音尋求協助。

截稿前，Spirit AeroSystems 拒絕就其貸款安排和生產置評。

還有知情人士稱，自今年 3 月以來，波音一直在 Spirit AeroSystems 的堪薩斯工廠檢查新機身，審查時間比預期的還長。這些延誤已經放慢 Spirit AeroSystems 向波音位於華盛頓

倫頓 (Renton) 工廠交付 737 Max 機身的速度。