波音大裁員 空巴跟進 裁員潮恐蔓延航空業

鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 11:31

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波音上周五宣布將全球裁員 10%，約 17,000 人，理由是「因應財務現實並實現更有針對性的優先事項。」

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波音自 2018 年以來未能實現全年盈利，並因新冠疫情及 737 MAX 飛機的全球停飛而累積超過 400 億美元的長期債務。此外，2024 年大部分時間內的生產品質問題也影響了公司的營收。

波音自 2018 年以來未能實現全年盈利，並因新冠疫情及 737 MAX 飛機的全球停飛而累積超過 400 億美元的長期債務。此外，2024 年大部分時間內的生產質量問題也影響了公司的收入。

儘管波音面臨困境，其他商業航空行業卻在蓬勃發展。例如，引擎供應商 GE Aerospace (GE-US) 的股價在過去 12 個月內上漲約 120%，而 RTX (RTX-US) 股價上漲約 70%。

然而，空中巴士周三也宣布其防務和太空業務中裁員 2500 人，以提升競爭力。空中巴士防務和太空部門執行長 Mike Schoellhorn 表示，該部門面臨供應鏈中斷、戰爭形式變化及預算壓力等挑戰。

分析師指出，波音若能成功提升競爭力，將會影響空中巴士的業務，裁員趨勢可能蔓延至其他公司。根據勞工統計局的數據，約有 50 萬名美國人從事航空產品及零部件製造，這一數字可能會隨著行業產量的增加而上升。

一如 2023 年初科技產業捲起的裁員潮，在 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 裁員約 4 萬人的帶動下，許多大型科技公司也跟進大規模裁員，凸顯了裁員如何在整個產業蔓延。

至於航空航太產業，傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Sheila Kahyaoglu 研究其關注的供應商人力配置後表示，Hexcel(HXL-US)、Woodward(WWD-US) 和 Honeywell (HON-US) 配置的人力相較高。

Hexcel 拒絕回應，Woodward 和 Honeywell 沒有回應置評請求。

波音、空巴、Hexcel、Woodward 和 Honeywell 全球總共聘僱 61.5 萬人。。