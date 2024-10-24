波音工人否決最新勞動合約 將繼續罷工
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-24 14:48
波音 (BA-US) 周三 (23 日) 否決了一項新的勞動合約提案，並將繼續進行為期數周的代價高昂的罷工，此次罷工使這家陷入困境的公司的一些最暢銷飛機的生產陷入停滯，導致數千名工人被裁員。
國際機械航空工會 (IAM) 在 X 平台上表示，64% 的會員投票反對這項提議，其中包括在 4 年內加薪 35%，但並未恢復許多員工所尋求的明確退休金計畫。
IAM 751 區主席 Jon Holden 表示，工會在談判中取得了「巨大成果」，但不足以滿足會員的要求。
Holden 透過聲明指出，成員將繼續奮鬥，為他們應得的合約而奮鬥。「還有很多事情要做，我們將努力回到談判桌上。我們成員的聲音將會被聽到。」
自 9 月中旬以來，大約有 3.3 萬名工人舉行了罷工，當時工會成員以壓倒性多數拒絕了波音公司提出的為期 4 年的新合約的提議。這次罷工導致西雅圖地區兩家生產 737 Max 和 777 的波音工廠停產，導致該公司航空業務急需的現金無法取得。
這次工會投票是對波音公司的又一次打擊，此前波音公司經歷了艱難的一年，這讓人們開始關注這家飛機製造商長期以來對安全和品質標準的擔憂。
自從 1 月份阿拉斯加航空營運的一架 737 Max 飛機在飛行途中門板脫落事件以來，該公司一直受到多個機構的調查。周三，波音公布第三季虧損超過 60 億美元。
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