〈房產〉央行信用管制打住不打商 威剛科技再砸近3億元買內湖商用不動產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-06 13:34

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台灣央行近期積極打炒房，但是在「管住不管商」的原則之下，一般事務所和商辦廠辦型產品的買氣皆大幅提升實價最新揭露，8 月內湖「長虹雲端科技大樓」，成交中低樓層戶，上櫃科技大廠威剛科技 (3260-TW) 砸約 3 億元、每坪 46.3 萬元，買下 664.92 坪的廠辦。

威剛 2021 年長虹雲端科技大樓還在興建中時，就公告以約 26.2 億元，向長虹 (5534-TW) 購入 1~5 樓、27~29 樓，共計 5471.5 坪；同年再以約 8 億元，買下 25~26 樓的地主戶，共計 1547.4 坪；而這次又以約 3 億元，加碼取得地主分回的 10 樓戶，約 665 坪；總計威剛近年陸續砸逾 37 億元，包下該棟商辦超過 7500 坪的空間。

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台灣房屋內湖特許加盟店店長王禮民分析，內科辦公發展以西湖、文德段密度最高，不過因為相當飽和，近年已逐漸向外延伸至舊宗段甚至到現今的潭美段，包括台塑企業、星宇航空等不約而同選擇進駐此區，讓潭美段形成新的企業總部聚集區域。潭美段算是內科科技走廊連接南軟與汐科的戰略重要位置，而長虹雲端科技大樓近內湖交流道，南來北往極具交通優勢，到信義計畫區也僅約 10 分鐘車程，目前單價約 44-47 萬元，一有釋出仍吸引中大型企業規劃評估。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北市各區億級商廠辦交易狀況，連年都是以內湖區商辦交易量最高，今年前三季已揭露有 20 件，2023 年同期共 17 件；總銷部分今年也比去年同期多，今年前三季共 87.4 億元，相較去年同期 84.3 億元，年增幅 3.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，企業從徵才和營運考量，商辦挑選首重交通和產業群聚性，今年台北市蛋黃區交易以中山區最熱，不過精華區商辦屋齡漸高，且有不少商辦正在都更中，中大坪數商辦稀缺，近年有企業總部需求的公司，則逐漸轉向內湖以及南港一帶規劃。