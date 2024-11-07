愛山林建設自建案入帳 10月營收18.08億元登頂 年增1.74倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 18:57

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愛山林 (2540-TW)7 日公布最新營收，在自建案「帝景 3 號」及「帝景 5 號」10 月進入交屋熱潮，挹注營收達 14 億元，推升當月營收以 18.08 億元創新高，月增 82.04%，年增 1.74 倍，累計 1-10 月營收 93.11 億元，創同期新高，已超越去年全年營收，年增 53.29%。

愛山林指出，目前多項自建案工程進度都按預定內時程推進。位在台北市士林區的「圓山帝寶」，總銷金額 51 億元，已於 2024 年 11 月 8 日舉辦上梁典禮， 11 月 9 日完成結構體 (R1F)；剛剛公開的自建案「新竹帝寶」5-1 區，總銷 18.9 億元，，預計於 2026 年第三季交屋；總銷共計 101 億元的「新竹帝寶」7-1、7-2 區將於 11 月 23 日舉行開工典禮，預計 2027 年第二季交屋。

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同時，愛山林總銷 55.2 億元的新竹帝寶「商二區」，已於 10 月 16 日取得建照，預計於 2025 年第二季開工；位於屏東的「花園帝寶」，總銷 55.7 億元，預計於 2024 年 12 月領取使用執照、明年第二季交屋。

愛山林指出，除了建案工程進度穩定進行外，愛山林建設也在營建開發業務上不斷拓展，近期斥資約 17 億元購置新北三重區中興段 109 地號等 9 筆土地，及地上建物中興段 350 建號等 3 筆，折合約 835.91 坪，交易總金額高達 17 億元。此外，近日於新竹公開矚目新案「新竹帝寶」中央廣場微型商辦，總銷上看 60 億元，主打 15、19、24 坪三種格局，為市場稀有小坪數的微型辦公產品。