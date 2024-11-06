〈房產〉川普勝選 台灣房市回歸基本面 走勢還要看央行態度及股市臉色

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-06 17:14

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美國選舉結果出爐後，短期股市並無太多意外驚嚇，市場並未出現黑天鵝，對於房市則是觀望大選不確定因素解除，雖然長期美國的關稅政策、科技業政策、美中政策都會對台灣可能有影響，房仲業者認為，房市將回歸基本面。但仍要看股市走勢與央行臉色。

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不過，曾敬德表示美國總統大選後，長期有許多關鍵需要觀察，包括對台的半導體政策，美國減稅與提升關稅等政策，可能有通膨回升的隱憂，金融市場環境是否因為美國債務增加而有所變化，有些影響較直接、有些間接。

曾敬德表示，最終還是回歸國內的房市基本面，如台灣經濟表現仍不錯，政策上資金較為緊縮，房市可能會趨於盤整機率較高。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，川普從參選以來，一直以「美國利益優先」為前提，美國民眾也期待製造業復甦，因此川普當選後如果開始築起高關稅保護壁壘，工業零組件、糧食等基礎原物料的進口成本將增加，進而轉嫁到消費者身上，激化美國短期內的通貨膨脹，帶動全球通膨環境。

另外，觀察上回美中大打貿易戰，許多受影響的中國台商，因而大舉返台設廠，不僅帶動國內工商不動產的需求，也拉抬內需經濟；選後在美國經濟沒有衰退的情況下，全球 AI 產業發展持續熱絡，台灣的出口表現及高科技供應鏈可望穩健推進，總體經濟的平穩，也有助於不動產市場的長期發展，尤其是工業用地、商辦、廠辦等工商用產品，因企業需求居高不下，展望相對樂觀。

針對川普再次回鍋白宮主政，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，美國未來將採孤立主義，地緣政治風險擴大，但國內房市仍看股市走勢與央行臉色。

徐佳馨分析，綜觀川普上屆經濟主軸與本次政見推估，美國未來將採取孤立主義，地緣政治張力擴大，對外美國或以弱美元方式操作，將引起其他經濟體貨幣震盪。回歸台灣房市，目前市況發展仍看央行臉色，整體局勢不變，但若全球經濟因美國政策改弦易轍造成震盪，股市受影響下恐怕也不利於房市發展。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，川普主打孤立主義、保護主義之選情風格，其當選難保會以關稅壁壘保障美國國內就業機會，使以外貿為主力的國家，例如台灣經濟表現受小幅度衝擊。