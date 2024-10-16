英國通膨3年來首度降至2%以下 為降息鋪平道路

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-16 15:30

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英國國家統計局 (ONS) 公布數據顯示，英國 9 月通膨年率降至 1.7%，為 2021 年 4 月以來的最低水準。

最新數據顯示，截至 2024 年 9 月的 12 個月內，消費者物價指數 (CPI) 上漲 1.7%，低於 8 月的 2.2%，也低於經濟學家預期的 2.1%。

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這意味著通膨自 2021 年以來，首次低於政府設定的 2% 目標，也加大了英國央行下個月降息的可能性。

國家統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 表示，9 月份通膨率降至 3 年多來最低，機票和汽油價格下降是本月下跌的最大推動因素。

不包括能源、食品、酒精和菸草的核心通膨率從 8 月的 3.6% 降至 3.2%。做為英國經濟引擎之一的服務業價格漲幅從 8 月的 5.6% 降至上個月的 4.9%，創下 2022 年 5 月以來最低。

英國通膨自 2022 年 10 月達到 11.1% 的峰值以來，一直處於下行軌道，此前的漲勢主要受到能源價格和食品價格大幅上漲的推動。

Quilter Investors 投資策略師 Lindsay James 表示，3 年多來，通膨首次回到英國央行 2% 的目標以下。隨著通膨跌破這一水準，而且薪資成長放緩，英國央行在 11 月初甚至可能在 12 月之後做出下一次降息決定的條件似乎已經成熟。