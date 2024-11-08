日本7月兩度干預匯市 市場關注近期是否再度出手

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-08 08:59

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日本當局最新數據指出，在 7 月時二度干預匯市，鑑於近期日元再度疲軟，市場猜測可能正在醞釀更多舉措。

日本財務省公布截至 9 月的季度數據，於 7 月 11 日和 12 日進行幹預，分別支出 3.17 兆日元和 2.37 兆日元 (合約 207 億美元) 來支撐日元。

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7 月的這兩天，日元兌美元匯率從低點 161.76 飆升至 157.3 日元。

在政府 7 月採取行動之前，日元兌美元匯率已突破 160 日元，創 38 年來的新低，部分原因是投機者押注日本和美國之間巨大的借貸成本差距。

此後，由於日本與其他國家利差縮小，日圓兌美元匯率上漲，日本當局一直遠離市場。 7 月 31 日，日本央行將基準利率上調至 0.25%，而聯準會和其他主要央行則轉向降息以提振經濟。

但隨著川普周二贏得大選，美元兌全球多種貨幣大幅上漲，日元再次面臨進一步疲軟的風險。週五日元兌美元匯率約為 153，接近 7 月以來的最低水準。

華爾街押注川普的總統任期可能會導緻美元走強的政策，因為對美國貿易夥伴的關稅和國內減稅可能會推動通膨和更高的利率。但川普的各種政策及其對貨幣趨勢的潛在影響仍然存在相當大的不確定性。

一些經濟學家表示，從一月開始，在川普政府的領導下，日本可能會發現更容易說服美國相信貨幣幹預是必要的，因為這位當選總統過去曾表示支持美元走弱。

理光永續發展與商業研究所 (Ricoh Institute of Sustainability and Business) 首席研究員 Atsushi Takeuchi 表示，「如果日本阻止日元疲軟，川普的立場可能是『干預得很好』，從他的角度來看，美國不需要花任何錢，而日本正在為他做這件事。」

一些分析師則認為，日本實際上可能會陷入困境。福岡金融集團首席策略師 Tohru Sasaki 指出，美國可能會在同意日本出售美元的操作之前向日本提出條件，這將加劇美國的通膨。