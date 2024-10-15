英國貿易大臣：不打算追隨歐盟 對中國電動車加徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-15 17:30

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英國商業和貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）周一（14 日）表示，不打算追隨歐盟，對從中國進口的電動車加徵關稅，理由是英國企業尚未提出指控，未要求英方展開調查。

「作為（貿易）大臣，我確實有權提出建議…… 我們一直在仔細分析，但我認為，重要的是，我們的行業與眾不同，目前為止，行業本身還沒有將相關請求提交給英國貿易救濟署（TRA）。」雷諾茲說。

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據《路透》報導，雷諾茲表示，目前英國的首要任務，是與印度和海灣阿拉伯國家合作委員會進行貿易談判。

另據《Politico》報導，雷諾茲當天還說，英國需要跟中國進行更多接觸。他表示，與七國集團（G7）其他國家相比，就過去幾年與北京的接觸程度而言，英國是個「絕對局外人」。他抨擊前保守黨政府在對華關係方面做得太少。

10 月 4 日，歐盟執委會宣布，對自中國進口電動車加徵關稅的提議，已獲成員國必要支持。該決定一經公布，便遭歐洲多方反對。投票結果顯示，支持對華電動車加徵關稅的歐盟成員數量，遠低於投反對票和棄權票的歐盟成員數量。

由此可見，歐盟執委會發起的反補貼調查，並非得到廣泛支持，只是基於歐盟議事規則，沒有被推翻。