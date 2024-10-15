英國貿易大臣：不打算追隨歐盟 對中國電動車加徵關稅
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-15 17:30
英國商業和貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）周一（14 日）表示，不打算追隨歐盟，對從中國進口的電動車加徵關稅，理由是英國企業尚未提出指控，未要求英方展開調查。
「作為（貿易）大臣，我確實有權提出建議…… 我們一直在仔細分析，但我認為，重要的是，我們的行業與眾不同，目前為止，行業本身還沒有將相關請求提交給英國貿易救濟署（TRA）。」雷諾茲說。
據《路透》報導，雷諾茲表示，目前英國的首要任務，是與印度和海灣阿拉伯國家合作委員會進行貿易談判。
另據《Politico》報導，雷諾茲當天還說，英國需要跟中國進行更多接觸。他表示，與七國集團（G7）其他國家相比，就過去幾年與北京的接觸程度而言，英國是個「絕對局外人」。他抨擊前保守黨政府在對華關係方面做得太少。
10 月 4 日，歐盟執委會宣布，對自中國進口電動車加徵關稅的提議，已獲成員國必要支持。該決定一經公布，便遭歐洲多方反對。投票結果顯示，支持對華電動車加徵關稅的歐盟成員數量，遠低於投反對票和棄權票的歐盟成員數量。
由此可見，歐盟執委會發起的反補貼調查，並非得到廣泛支持，只是基於歐盟議事規則，沒有被推翻。
中方赴布魯塞爾就歐盟對華電動車加徵反補貼稅進行談判的技術團隊，在 10 月 12 日返回中國。中國商務部在 12 日表示，自 9 月 20 日開始，中歐技術團隊共進行 8 輪磋商，雙方在一些領域取得進展，但遺憾的是，歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題，雙方仍存在重大分歧。
- 開啟你的全球投資視角，投資決策不受限！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇