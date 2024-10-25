英國監管部門正式調查Google對Anthropic AI投資

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 02:30

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隨著監管機構對投資新創人工智慧 (AI) 公司的浪潮愈發關注，Google 和 Anthropic 的合作關係在英國可能面臨監管風險。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周四 (24 日) 宣布，將對兩家公司的合作啟動正式的第一階段合併調查。CMA 旨在確保市場公平競爭，並防止少數公司壟斷 AI 產業。

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去年 Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 承諾向 Anthropic 投資 20 億美元，並在融資前與 Anthropic 簽訂重要的雲端服務協議。CMA 的介入意味著英國監管機構正在密切留意大型科技公司在 AI 領域的投資動向。

不僅是 CMA，美國的聯邦貿易委員會 (FTC) 和歐盟也在調查各種合作關係。在英國，微軟 (MSFT-US) 對 OpenAI 的投資可能面臨類似的監管風險，而亞馬遜 (AMZN-US) 對 Anthropic 的 40 億美元投資已於 9 月獲得審查通過。

CMA 在調查亞馬遜的交易時發現，Anthropic 在當地賺的錢還不夠多、市占率也不大，因此未達到介入的標準。

此外，CMA 對微軟的 Mistral 和 Inflection 交易迅速進行調查，並設定 12 月 19 日的最後期限，以決定是否需要進行更深入的調查。

Google 和 Anthropic 也表示願意配合調查。Google 方面表示，Anthropic 有權自由選擇多個雲端服務供應商，Google 並不要求獨占技術權利。