川普又上台 牛彈琴：世界將面臨10大變化

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 07:29

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最終，結果出來了：美國前總統川普梅開二度，再度當選美國總統。

世界已經見識了「川普 1.0」，馬上又要領教「川普 2.0」。

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川普最大的確定性，就是他的不確定性。從他前四年的執政生涯，以及後四年的在野作風，人們可以觀察到，接下來的四年，將是不平靜的四年，也是世人見證歷史的四年。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周三（6 日）指出，川普將給世界帶來以下 10 大變化。

變化一：世界關稅大戰引爆

一言不合，加徵關稅，這是川普最喜歡的做法。對中國製造加稅，對德國製造加稅，對墨西哥製造加稅……

一般是百分之幾十地加，生猛的時候，百分之百翻倍加。

但這是把雙刃劍，其他國家也不是吃素的，來而不往非禮也。

不排除針尖對麥芒，演變成一場世界關稅大戰。 美國想殺敵 1000，勢必自損 800，甚至可能自損 1200。

當然，川普不會做虧本買賣，如果一看不合算，他也會迅速更改，那就是一場場驚險博弈。

我們就騎驢看唱本——走著瞧吧。

變化二：全球氣候危機加劇

全球變暖，已是不爭的事實。過去幾年，我們見證了創紀錄的洪水、颶風、颱風、山火，還有海平面持續在上升……

這是全人類的危機，但川普不管，在他看來，這是一場陰謀，甚至是中國人搞出來的陰謀。

不排除川普故伎重演，再度退出巴黎協定。石油繼續猛烈採，排放繼續強力排。

變化三：中東大地戰火更急

事實上，以色列之所以遲遲不願停火，一個重要原因，戰火越猛烈，川普越受益。

也就是說，川普能上台，以色列總理尼坦雅胡功莫大焉。

拜登尚且管束不了尼坦雅胡，來了一個更支持以色列的川普，中東戰火停得下來嗎？

可憐的加薩，可憐的黎巴嫩，可憐的中東。

我們將見證，中東新的血雨腥風。

在川普任內，不排除中東出現大變。

變化四：俄烏戰爭峰回路轉

現在，心中最苦的人，無疑是烏克蘭總統澤倫斯基。

美國是烏克蘭最大的靠山，但現在烏克蘭的靠山王，卻變成了最不喜歡澤倫斯基的川普。

別忘了，川普一句口頭禪就是，他一上台，24 小時內結束烏克蘭戰爭。

怎麼結束？

按照烏克蘭的理解，川普逼烏克蘭割地求和。

毫無疑問，這將對整個地緣政治乃至世界格局，帶來深遠影響。

變化五：朝鮮半島又出現新情況

朝鮮半島局勢，現在一觸即發。北韓頻繁試射飛彈，美韓也是演習連連，作為一個新動向，北韓還出兵，助俄羅斯對抗烏克蘭。

但別忘了，川普與金正恩的關係還不錯。

這就不排除一個重大動向，川普上台，朝鮮半島局勢有所緩和，不敢說峰回路轉，但川普至少更願意和北方談。

當然，對日本對韓國來說，這可能更頭疼，川普的竹槓，那可是敲得梆梆響。

變化六：美國內部撕裂更甚

記得川普第一個任期，《時代》周刊評年度風雲人物，川普當選，但《時代》封面標題就是「美利堅分裂國總統」。

哪有什麼合眾國，而是一個分裂國。

以至於很多美國人自嘲，乾脆，真選兩個總統算了，一個 USA，一個 USB。

在墮胎問題、禁槍問題、移民問題上，等等等等，美國社會針鋒相對，都看對方不順眼，都認為對方是在瞎搞。

如何彌合兩派間的鴻溝，是一個很難的問題。

搞不好，內戰不可能，但內亂真說不準。一個更撕裂的美國，有多少能力對全世界指手畫腳？

變化七：拉美後院更反美

除了阿根廷，拉美現在幾乎都是左翼執政。

拉美左翼都反感美國，尤其痛恨川普大棒揮舞，甚至貶低拉美是劣等民族。

考慮到川普對移民的態度強硬，以及在貿易問題上不依不饒，拉美與美國的關係，將進一步尖銳化。

戰爭倒不見得，但全世界最反感美國的，估計就是美國後院的小兄弟了，阿根廷總統米萊是例外。

但小兄弟也沒辦法。別忘了，墨西哥有句名言就說：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

變化八：美歐關係裂痕更深

如果按照歐洲的民意調查選美國總統，肯定不是川普，而是賀錦麗。

反正在第一個任期，川普跟梅克爾鬧僵，跟馬克宏鬧掰，跟幾乎所有西歐國家以及加拿大、澳洲，關係都一地雞毛。

在川普看來，全世界都在揩美國的油，都在搭美國的便車，那怎麼行？歐洲，該交保護費也得交，該對他們加徵關稅就加稅……

什麼同氣連枝？

不交錢，萬萬不能。

美歐關係會有重大變化。梅克爾之前就說過，因為川普，歐洲不得不依靠自己了。

變化九：美俄關係否極泰來

川普與普丁的關係，全世界都很清楚。

如果俄烏衝突平息，美俄關係肯定會走出低谷。當然，對烏克蘭來說，這是惡夢；對歐洲來說，這很難接受。

所以，美俄接近，必然帶來一系列關係調整。美歐更加撕裂，東歐和西歐，關係也會有微妙變化。

川普拉攏俄羅斯，一個目的，就是共同對付東方大國。俄羅斯會聽從嗎？

這又將是一場新的大三角博弈了。

變數十：中美關係面臨新波折

川普會 180 度大轉彎，對中國釋出橄欖枝？

作夢吧。

即便賀錦麗上台，就會改變對中國打壓？

中國也別有幻想。

「牛彈琴」指出，不管是誰上台，其實都是半斤八兩，都不會對中國太友善。