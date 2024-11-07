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川普又上台 牛彈琴：世界將面臨10大變化

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 07:29

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川普梅開二度，再度當選美國總統。（圖：Shutterstock）

最終，結果出來了：美國前總統川普梅開二度，再度當選美國總統。

世界已經見識了「川普 1.0」，馬上又要領教「川普 2.0」。


川普最大的確定性，就是他的不確定性。從他前四年的執政生涯，以及後四年的在野作風，人們可以觀察到，接下來的四年，將是不平靜的四年，也是世人見證歷史的四年。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周三（6 日）指出，川普將給世界帶來以下 10 大變化。

變化一：世界關稅大戰引爆

一言不合，加徵關稅，這是川普最喜歡的做法。對中國製造加稅，對德國製造加稅，對墨西哥製造加稅……

一般是百分之幾十地加，生猛的時候，百分之百翻倍加。

但這是把雙刃劍，其他國家也不是吃素的，來而不往非禮也。

不排除針尖對麥芒，演變成一場世界關稅大戰。 美國想殺敵 1000，勢必自損 800，甚至可能自損 1200。

當然，川普不會做虧本買賣，如果一看不合算，他也會迅速更改，那就是一場場驚險博弈。

我們就騎驢看唱本——走著瞧吧。

變化二：全球氣候危機加劇

全球變暖，已是不爭的事實。過去幾年，我們見證了創紀錄的洪水、颶風、颱風、山火，還有海平面持續在上升……

這是全人類的危機，但川普不管，在他看來，這是一場陰謀，甚至是中國人搞出來的陰謀。

不排除川普故伎重演，再度退出巴黎協定。石油繼續猛烈採，排放繼續強力排。

變化三：中東大地戰火更急

事實上，以色列之所以遲遲不願停火，一個重要原因，戰火越猛烈，川普越受益。

也就是說，川普能上台，以色列總理尼坦雅胡功莫大焉。

拜登尚且管束不了尼坦雅胡，來了一個更支持以色列的川普，中東戰火停得下來嗎？

可憐的加薩，可憐的黎巴嫩，可憐的中東。

我們將見證，中東新的血雨腥風。

在川普任內，不排除中東出現大變。

變化四：俄烏戰爭峰回路轉

現在，心中最苦的人，無疑是烏克蘭總統澤倫斯基。

美國是烏克蘭最大的靠山，但現在烏克蘭的靠山王，卻變成了最不喜歡澤倫斯基的川普。

別忘了，川普一句口頭禪就是，他一上台，24 小時內結束烏克蘭戰爭。

怎麼結束？

按照烏克蘭的理解，川普逼烏克蘭割地求和。

毫無疑問，這將對整個地緣政治乃至世界格局，帶來深遠影響。

變化五：朝鮮半島又出現新情況

朝鮮半島局勢，現在一觸即發。北韓頻繁試射飛彈，美韓也是演習連連，作為一個新動向，北韓還出兵，助俄羅斯對抗烏克蘭。

但別忘了，川普與金正恩的關係還不錯。

這就不排除一個重大動向，川普上台，朝鮮半島局勢有所緩和，不敢說峰回路轉，但川普至少更願意和北方談。

當然，對日本對韓國來說，這可能更頭疼，川普的竹槓，那可是敲得梆梆響。

變化六：美國內部撕裂更甚

記得川普第一個任期，《時代》周刊評年度風雲人物，川普當選，但《時代》封面標題就是「美利堅分裂國總統」。

哪有什麼合眾國，而是一個分裂國。

以至於很多美國人自嘲，乾脆，真選兩個總統算了，一個 USA，一個 USB。

在墮胎問題、禁槍問題、移民問題上，等等等等，美國社會針鋒相對，都看對方不順眼，都認為對方是在瞎搞。

如何彌合兩派間的鴻溝，是一個很難的問題。

搞不好，內戰不可能，但內亂真說不準。一個更撕裂的美國，有多少能力對全世界指手畫腳？

變化七：拉美後院更反美

除了阿根廷，拉美現在幾乎都是左翼執政。

拉美左翼都反感美國，尤其痛恨川普大棒揮舞，甚至貶低拉美是劣等民族。

考慮到川普對移民的態度強硬，以及在貿易問題上不依不饒，拉美與美國的關係，將進一步尖銳化。

戰爭倒不見得，但全世界最反感美國的，估計就是美國後院的小兄弟了，阿根廷總統米萊是例外。

但小兄弟也沒辦法。別忘了，墨西哥有句名言就說：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

變化八：美歐關係裂痕更深

如果按照歐洲的民意調查選美國總統，肯定不是川普，而是賀錦麗。

反正在第一個任期，川普跟梅克爾鬧僵，跟馬克宏鬧掰，跟幾乎所有西歐國家以及加拿大、澳洲，關係都一地雞毛。

在川普看來，全世界都在揩美國的油，都在搭美國的便車，那怎麼行？歐洲，該交保護費也得交，該對他們加徵關稅就加稅……

什麼同氣連枝？

不交錢，萬萬不能。

美歐關係會有重大變化。梅克爾之前就說過，因為川普，歐洲不得不依靠自己了。

變化九：美俄關係否極泰來

川普與普丁的關係，全世界都很清楚。

如果俄烏衝突平息，美俄關係肯定會走出低谷。當然，對烏克蘭來說，這是惡夢；對歐洲來說，這很難接受。

所以，美俄接近，必然帶來一系列關係調整。美歐更加撕裂，東歐和西歐，關係也會有微妙變化。

川普拉攏俄羅斯，一個目的，就是共同對付東方大國。俄羅斯會聽從嗎？

這又將是一場新的大三角博弈了。

變數十：中美關係面臨新波折

川普會 180 度大轉彎，對中國釋出橄欖枝？

作夢吧。

即便賀錦麗上台，就會改變對中國打壓？

中國也別有幻想。

「牛彈琴」指出，不管是誰上台，其實都是半斤八兩，都不會對中國太友善。

這就是現實。

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川普美國總統大選賀錦麗中國俄羅斯烏克蘭以色列中東朝鮮半島北韓

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