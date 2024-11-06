川普勝選 台灣難逃繳保護費？捷迅總座：生意人會要一些東西

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 15:45

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孫鋼銀長居在美國加州 10 多年，也曾居住於德州 10 多年，對於美國此次選舉的觀察是，川普說很多，「很可能什麼事都不會發生，但也可能發生很多事」，難以預測。

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儘管川普主張增加關稅，但孫鋼銀認為，依據過往經驗，多數廠商已轉移出口地，早早做好風險規避。

另一方面，通膨對美國經濟造成的問題嚴重，這次川普當選後，若要再提高關稅，也不是那麼容易的事情。

孫鋼銀進一步提到，川普的政策對航運業不至於有大影響，「貨還是要運」，民生必需品都還是要，只是換不同的產地。