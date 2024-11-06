「川普交易」沸騰！美元指數升破105 比特幣衝破7.5萬美元改寫歷史新高
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-06 14:35
由於初步開票結果顯示川普勝選機率走高，投資人重返「川普交易」，美元指數 (DXY) 今 (6) 日向上攀漲，比特幣(BTC) 更漲破 7.5 萬美元大關，改寫歷史新高。此外，多個數位貨幣強勢走高，狗狗幣漲逾 30%。
最新交易數據顯示，美元指數攀漲逾 1.4%，一度衝破 105 大關，全球最大加密貨幣比特幣價格也飆漲約 10%，最高來至 75079.92 美元。
根據幣安交易所數據，比特幣前一歷史高點為今年 3 月 14 日創下的 7 萬 3777 美元。
部分人士認為，比特幣是所謂的川普交易，因共和黨總統候選人川普在競選期間接受了數位資產。投資人預期，在大選贏家正式出爐前，比特幣交易將會波動，而賀錦麗若勝出料將對比特幣價格帶來下行風險，反之比特幣價格將出現上漲。
財經網站 Forexlive 分析師 AdamButton 指出，他在過去一個月聽到的美元上漲主因是紅潮來襲，也就是共和黨大勝，該指數上漲近 20%，特斯拉的股價也大漲。
交易員們正爭先恐後地買入美元，看好川普勝出將意味著保護主義政策將得到實施，包括提高進口關稅以支持美國製造業。
東方匯理資深新興市場策略師 Eddie Cheung 說：「隨著初步計票結果顯示川普領先，市場又重回川普交易，雖說現在下結論還太早，但目前可能需要一些對賀錦麗有利的利空，才能改變這種趨勢。」
Convera 高級企業外匯交易商 James Kniveton 也說：「市場似乎對川普迄今為止在喬治亞州的強勁表現做出反應，但在更多城市郊區開始公佈結果之前，市場仍然難以預測。」
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