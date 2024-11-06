〈日股盤後〉川普重返白宮日元下挫 日經大漲逾千點

川普重返白宮，使得 日元 下挫，帶動日本股市周三 (6 日) 開高走高，日經 225 指數( NKY ) 盤中一度大漲逾 3%，終場上漲 1,005.77 點或 2.61%，報 39,480.67 點，為三周以來高點。

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日元兌美元周三下挫 1.8% 至 154.15 日元，扭轉了過去兩天的漲勢，最低曾觸及 154.33 日元，創約 3 個月新低水準。