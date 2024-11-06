〈日股盤後〉川普重返白宮日元下挫 日經大漲逾千點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-06 15:23
川普重返白宮，使得日元下挫，帶動日本股市周三 (6 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 盤中一度大漲逾 3%，終場上漲 1,005.77 點或 2.61%，報 39,480.67 點，為三周以來高點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 51.66 點或 1.94%，報 2,715.92 點。
日元兌美元周三下挫 1.8% 至 154.15 日元，扭轉了過去兩天的漲勢，最低曾觸及 154.33 日元，創約 3 個月新低水準。
投資人認為，川普獲勝後日元可能會延續跌勢，因為他的經濟政策被認為比賀錦麗的經濟政策更具擴張性和通膨性，這使得聯準會不太可能大幅降息。
個股部分，半導體族群漲勢依舊犀利，愛得萬測試飆漲 8.16%、迪思科 (DISCO) 大漲 4.96%，東京威力科創上漲 2.31%。
權值股軟銀強漲 5.13%，而任天堂未受財報不佳影響，股價大漲 5.8。
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