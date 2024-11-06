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美10月ISM非製造業指數超預期升至56 創逾2年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-06 00:40

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美10月ISM非製造業指數超預期升至56 創逾2年新高(圖：REUTERS/TPG)

根據美國供應管理協會 (ISM) 周二 (5 日) 公布數據顯示，由於受到企業招聘活動增加，10 月 ISM 非製造業指數升至 56，遠超市場預期的 53.8，也高於 9 月前值 59.4，創下 2022 年 7 月以來新高，意味著該月美國服務業以逾兩年以來最快速度擴張。

美國10月ISM非製造業指數升至27個月新高。(圖：ZeroHedge)
美國 10 月 ISM 非製造業指數升至 27 個月新高。(圖：ZeroHedge)

美國 10 月 ISM 非製造業指數細項：
  • 商業活動生產指數報 57.2，前值 59.9
  • 新訂單指數報 57.4，前值 59.4
  • 僱傭指數報 53.0，前值 48.1
  • 供應商交貨指數報 56.4，前值 52.1
  • 存貨指數報 57.2，前值 58.1
  • 價格指數報 58.1，前值 59.4
  • 未完成訂單指數報 47.7，前值 48.3
  • 新出口訂單指數報 51.7，前值 56.7
  • 進口指數報 50.2，前值 52.7
  • 庫存景氣指數報 53.0，前值 54.0
圖：ISM
圖：ISM

觀察指數細項，僱傭指數攀升至 53，創 2023 年 8 月以來新高，進一步的就業成長再加上低失業率和有限的裁員，將支撐美國民眾在未來幾個月保持消費的能力。

10月雇傭指數(圖：ZeroHedge)
10 月雇傭指數升至 2023 年 8 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

這份報告也描繪出一份比 10 月非農就業報告更具彈性的就業市場情景。先前公布的 10 月非農報告顯示，新增就業人數僅 1.2 萬人，主要是受到颶風和波音 (BA-US) 的大規模罷工影響，因此數據參考價值不大。

不過也有證據表明就業市場降溫，3 個月平均每月新增就業人數為 10.4 萬人，低於跟上人口成長所需的水準。另外雖然失業率穩定在 4.1%，主要是因為更多人離開就業市場。

通膨方面，10 月價格指數自 9 月的 59.4 降至 58.1，雖然該指數與新冠疫情前的水準保持一致，但數據透露服務消費者價格將繼續成長。

其他數據方面，10 月供應商交貨指數躍升至 56.4，創下兩年多來新高，表明交貨速度放緩。ISM 服務業調查委員會主席 Steve Miller 表示，港口罷工和颶風可能影響數據。

10 月新訂單、商業活動指數穩步擴張，分別升至 57.4 和 57.2，表明美國經濟在第四季開局保持成長態勢。

與此同時，同日標普全球 (S&P Global) 同日公布 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 55.0，低於市場預期與初值的 55.3，不及 9 月前值 55.2，創 7 月以來新低；10 月綜合 PMI 終值報 54.1，低於經濟學家與初值的 54.3，略高 9 月前值 54.0。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，美國服務業在 10 月份再次取得強勁表現，幫助抵銷當前製造業的疲弱，推動第四季初整體經濟再次穩健成長。

值得注意的是，特別受歡迎的消息來自正在降溫的通膨情況。隨著服務業競爭加劇，10 月份服務平均價格漲幅大幅下降，是 4 年多來漲幅最小的月份之一。

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