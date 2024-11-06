美10月ISM非製造業指數超預期升至56 創逾2年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-06 00:40

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根據美國供應管理協會 (ISM) 周二 (5 日) 公布數據顯示，由於受到企業招聘活動增加，10 月 ISM 非製造業指數升至 56，遠超市場預期的 53.8，也高於 9 月前值 59.4，創下 2022 年 7 月以來新高，意味著該月美國服務業以逾兩年以來最快速度擴張。

美國 10 月 ISM 非製造業指數升至 27 個月新高。(圖：ZeroHedge)

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美國 10 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 57.2，前值 59.9

新訂單指數報 57.4，前值 59.4

僱傭指數報 53.0，前值 48.1

供應商交貨指數報 56.4，前值 52.1

存貨指數報 57.2，前值 58.1

價格指數報 58.1，前值 59.4

未完成訂單指數報 47.7，前值 48.3

新出口訂單指數報 51.7，前值 56.7

進口指數報 50.2，前值 52.7

庫存景氣指數報 53.0，前值 54.0

圖：ISM

觀察指數細項，僱傭指數攀升至 53，創 2023 年 8 月以來新高，進一步的就業成長再加上低失業率和有限的裁員，將支撐美國民眾在未來幾個月保持消費的能力。

10 月雇傭指數升至 2023 年 8 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

這份報告也描繪出一份比 10 月非農就業報告更具彈性的就業市場情景。先前公布的 10 月非農報告顯示，新增就業人數僅 1.2 萬人，主要是受到颶風和波音 (BA-US) 的大規模罷工影響，因此數據參考價值不大。

不過也有證據表明就業市場降溫，3 個月平均每月新增就業人數為 10.4 萬人，低於跟上人口成長所需的水準。另外雖然失業率穩定在 4.1%，主要是因為更多人離開就業市場。

通膨方面，10 月價格指數自 9 月的 59.4 降至 58.1，雖然該指數與新冠疫情前的水準保持一致，但數據透露服務消費者價格將繼續成長。

其他數據方面，10 月供應商交貨指數躍升至 56.4，創下兩年多來新高，表明交貨速度放緩。ISM 服務業調查委員會主席 Steve Miller 表示，港口罷工和颶風可能影響數據。

10 月新訂單、商業活動指數穩步擴張，分別升至 57.4 和 57.2，表明美國經濟在第四季開局保持成長態勢。

與此同時，同日標普全球 (S&P Global) 同日公布 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 55.0，低於市場預期與初值的 55.3，不及 9 月前值 55.2，創 7 月以來新低；10 月綜合 PMI 終值報 54.1，低於經濟學家與初值的 54.3，略高 9 月前值 54.0。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，美國服務業在 10 月份再次取得強勁表現，幫助抵銷當前製造業的疲弱，推動第四季初整體經濟再次穩健成長。