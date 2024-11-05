〈美股早盤〉市場靜待美國大選結果 主要指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-05 22:40

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美股主要指數周二 (5 日) 小幅走高，市場靜待美國大選開票結果，在結果出爐前，交易員準備迎接未來幾天的震盪交易。

截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 130 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.7%。

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美國史上最具戲劇性的總統競選結束後投票開始，美股主要指數期貨波動。儘管市場盤前表現相對低迷，但由於交易員預估將有一個漫長的計票之夜，無論結果如何都有可能出現大波動，市場緊張情緒高漲。

Groupe Banque Richelieu 投資長 Alexandre Hezez 表示：「你現在可以在市場上看到的是，沒有人準備好對大選採取明確的投資立場。所有資產類別都存在明顯的不確定性。」

在各個市場，都有明顯跡象表明，交易員正準備迎接波動。花旗集團 (C-US) 股票交易策略主管 Stuart Kaiser 說，選擇權數據顯示，周三 (6 日) 標準普爾 500 指數將上下波動 1.8%。

貨幣市場方面，特別是美元和墨西哥披索，也被密切關注，作為川普和賀錦麗競選策略的風向球。就墨西哥披索而言，該貨幣的隱含波動率目前接近 2016 年英國脫歐公投前英鎊的水準。

Columbia Threadneedle 全球利率策略師 Ed Al-Hussainy 表示：「我將留意美元的第一反應，尤其是兌歐元和墨西哥披索等新興市場貨幣的走強，特別是如果選舉結果開始顯示共和黨可能入主白宮並控制國會的話。」

截至台北時間周二（5 日）22 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.45%，至每股 758.88 美元

根據路透周二報導，法國司法部門知情人士表示，調查人員搜索美國串流媒體巨擘 Netflix 在法國和荷蘭的辦公室，此舉為對稅務詐欺洗錢初步調查的一部分。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.30%，至每股 248.42 美元

美國電動車製造商特斯拉周二表示，自 11 月初以來，該公司已將柏林郊外的德國超級工廠所有員工的薪資提高了 4%。一個月前，特斯拉表示將從 11 月 1 日起向當地 500 名臨時工提供長期工作。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 222.78 美元

根據外媒報導，蘋果正在探索進軍智慧眼鏡領域，對目前市場上的產品進行內部研究，為公司追隨 Meta Platforms Inc. 腳步，進軍這一日益流行的領域奠定基礎。知情人士透露，這項代號為「Atlas」的計畫上周啟動，開始收集蘋果員工對智慧眼鏡的回饋，計畫在不久的將來設立更多的焦點小組，這些研究由蘋果硬體工程部門的產品系統品質團隊所領導。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ISM 非製造業指數預期 53.8，前值 54.9

華爾街分析：

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 仍然相信，Fed 將實現其先前發出的將在年底前實現兩次降息的暗示，特別是在上周公布了一份弱於預期的就業報告之後。Hatzius 預計，這種情況將在 2025 年上半年持續。