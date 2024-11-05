〈財報〉豪車需求低迷 法拉利Q3業績憂喜參半
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-05 21:33
跑車製造商法拉利 (Ferrari) 周二 (5 日) 美股開盤前公布 2024 會計年度第三季財報，這家義大利汽車製造商受到衝擊整個汽車產業的經濟低迷影響，豪車出貨量在該季有所下滑，營收、獲利憂喜參半，不過仍重申全年財測。
財報公布後，法拉利 (RACE-US) 周二盤前美股下跌 3.58%，每股暫報 459.00 美元；法拉利在義大利米蘭的股價也重挫 3.81%，每股暫報 421.20 歐元。
根據財報，法拉利第三季營收年增 7% 至 16.4 億歐元，略低於分析師預估的 16.5 億歐元、淨利年增 13% 至 2.75 億歐元，合每股 2.08 歐元，優於分析師預估的每股獲利 1.99 歐元。
另外，法拉利第三季息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 6.38 億歐元，略高分析師預估的 6.35 億歐元。值得注意的是，法拉利第三季車出貨量下滑 2%，其中降幅最大的是大中華地區，該區交車量大減 29%。
儘管如此，法拉利在聲明表示公司對實現全年財測目標更有信心。展望未來，該公司仍預估全年經調整後每股獲利高於 7.90 歐元、營收超過 65.5 億歐元 (合 71 億美元)、工業自由現金流高達 9.5 億歐元。分析師先前預估，該公司全年每股獲利為 8.06 億歐元、營收為 66 億歐元。
法拉利也提到，更豐富的產品供應，包括更強的定價權，替第三季業績帶來 6,000 萬歐元的貢獻。這主要受惠市場對售價 200 萬歐元的 12 缸 Daytona SP3 的需求，以及限量車款的「少量銷售」，及售價 510 萬歐元、僅限賽車使用的 499P Modificata。
法拉利執行長維納 (Benedetto Vigna) 補充說，公司在 2026 年之前的訂單量都非常可觀。
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