〈財報〉Switch銷售放緩 任天堂上季獲利大減、全年財測不樂觀

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-05 19:45

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日本遊戲巨擘任天堂周二 (5 日) 公布 2025 會計年度第二季財報，由於消費者對舊款 Switch 遊戲機需求減弱，該季獲利暴跌，遠不及市場預期，也是該公司連續第五季獲利下滑，預料全年獲利降幅更大。

根據財報，任天堂第二季 (截至 9/30) 營收年減 17% 至 2,767 億日元、季增 12.2%；淨利年減 69% 至 277 億日元、季減 65.78%，遠低市場預估的 494 億日元。

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任天堂周二日本股價收跌 3.86%，報每股 7,656 日元。

展望未來，任天堂將全年的營益預期從先前的 4,000 億日元下調至 3,600 億日元 (約 24 億美元)，Switch 的年度銷售預期也從 1,350 萬台下調至 1,250 萬台。值得注意的是，這種在關鍵的年底購物季前下調預期的情況在遊戲產業中並不常見。

圖：任天堂財報

任天堂的 Switch 遊戲機已經走過 7 個年頭，為延續發展勢頭，該公司承諾在明年 3 月份之前發布一款新的旗艦遊戲機。

然而有分析指出，正由於消費者們紛紛摀緊錢包以等待下一代遊戲機的發布，對當下的任天堂來說十分不利，使公司在維持遊戲硬體和軟體的銷售方面遇到了困難。在截至 9 月的第二季，任天堂的營益僅 670 億日元，低於市場預期的 718 億日元。

受去年《超級瑪利歐兄弟電影版》(The Super Mario Bros. Movie) 大獲成功的鼓舞，任天堂與照明娛樂 (Illumination) 合作製作了另一部基於該熱門系列的動畫電影。該公司也正在開發一部以《薩爾達傳說》為基礎的真人電影。

東京分析師 Serkan Toto 表示：「任天堂高估其 2024 年軟體產品線的吸引力，該產品線沒有真正的大片，只有一些小品遊戲 (filler game)。考慮到本會計年度仍在推出的軟體，我認為調整後的硬體和軟體銷售預測仍然過高。」