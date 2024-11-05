〈財報〉格芯Q4展望樂觀 智慧手機製造商需求強勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-05 23:30

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晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) 周二 (5 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受智慧手機半導體需求復甦推動，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，另外該公司也給出樂觀的第四季 (本季) 財測，推動盤前股價漲近 10%，開盤後續漲逾 10%。

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展望未來，格芯預估第四季經調整後每股獲利介在 0.39 至 0.51 美元區間，高於市場預期的 0.37 美元、該季營收估介在 18 億至 18.5 億美元區間，分析師預估為 18 億美元。

根據財報，格芯第三季營收年減 6% 至 17.4 億美元，略高於分析師預估的 17.3 億美元、經調整後每股獲利報 0.41 美元，優於分析師預估的每股 0.33 美元。該公司多數股權由投資機構穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company) 持有。

圖：格芯財報

這家總部位於紐約的半導體公司受惠智慧行動設備部門需求復甦，抵銷家庭和工業物聯網 (IoT) 以及汽車市場疲軟。