短期散裝日租運價有壓 慧洋-KY 10月營收連2衰
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 18:02
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 10 月合併營收 16.89 億元，月減 4.68%，年增 4.42%，呈現連 2 月下滑，並創 8 個月來相對低，自結稅前盈餘為 4.97 億元，每股純益 (EPS)0.67 元；慧洋累計前 10 月合併營收 173.99 億元，年增 26.92%，稅前盈餘 52.77 億元，年增 149.43%，EPS 7.07 元。
慧洋指出，10 月主要受到中國十一假期、以及中國祭出振興經濟政策尚未明顯發酵，加上美國總統大選在即，全球市場經濟觀望氣氛濃厚等影響，短期散裝日租運價與指數有壓。
而就中長期來看，慧洋表態樂觀，除了區域衝突反覆難解影響船舶航行路線外，日益嚴格的環保法規也造成船舶需要減速、甚至拆解，再加上近年散裝新造船訂單不多，使散裝運力供給吃緊。
慧洋今年完成交付 4 艘新船並開始營運，明年有 2 艘將提前交付，2026、2027 年還有 7、4 艘，合計 13 艘新船訂單。
對於舊船處分，慧洋公告處分 4 艘船舶，尚有 1 艘預計在年底前認列入帳，未來將依市況陸續處分老船，讓船隊運力在最佳狀態。
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