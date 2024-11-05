短期散裝日租運價有壓 慧洋-KY 10月營收連2衰

散裝航商慧洋 - KY( 2637-TW ) 今 (5) 日公布 10 月合併營收 16.89 億元，月減 4.68%，年增 4.42%，呈現連 2 月下滑，並創 8 個月來相對低，自結稅前盈餘為 4.97 億元，每股純益 (EPS)0.67 元；慧洋累計前 10 月合併營收 173.99 億元，年增 26.92%，稅前盈餘 52.77 億元，年增 149.43%，EPS 7.07 元。

慧洋指出，10 月主要受到中國十一假期、以及中國祭出振興經濟政策尚未明顯發酵，加上美國總統大選在即，全球市場經濟觀望氣氛濃厚等影響，短期散裝日租運價與指數有壓。

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而就中長期來看，慧洋表態樂觀，除了區域衝突反覆難解影響船舶航行路線外，日益嚴格的環保法規也造成船舶需要減速、甚至拆解，再加上近年散裝新造船訂單不多，使散裝運力供給吃緊。