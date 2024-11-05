貨攬業捷迅Q3獲利小減5% EPS 1.4元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 15:49

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貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，單季稅後純益 4894 萬元，年減 5.6%，每股純益(EPS)1.4 元，累計前三季稅後純益 1.49 億元，年增 3.22%，EPS 4.25 元。

捷迅指出，今年以來雖全球經濟受通膨、地緣政治等因素影響，但積極拓展業務有成，與電商客戶穩定合作美加地區外，第三季新增法國和澳洲地區的包機，滿足國際客戶群在進出口、海空運、陸路運輸等多項需求。

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捷迅第二季在美國西雅圖完成併購案後，於第三季陸續新增冷鏈生鮮產品等客戶群，使捷迅在電子產品外，成功藉此打進此新興市場。

另一方面，捷迅於 6 月成立越南子公司，協助客戶克服報關上繁瑣問題，並可運用流暢的中文與客戶溝通，積極搭上供應鏈移轉至東南亞的新商機。

展望後市，捷迅看好第四季航空貨運傳統旺季，也將持續於新增設的印度、越南、西雅圖等據點推動業務，位於美國達拉斯的保稅倉計畫則預計於 2025 年第一季末完工啟動。