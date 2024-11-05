營收速報 - 菱光(8249)10月營收4.17億元年增率高達164.18％
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 20:15
今年1-10月累計營收為34.21億元，累計年增率26.8%。
最新價為71.7元，近5日股價上漲3.61%，相關零組件業下跌-1.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1468 張
- 外資買賣超：+1463 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|4.17億
|164%
|11%
|24/9
|3.77億
|49%
|-21%
|24/8
|4.79億
|119%
|8%
|24/7
|4.45億
|69%
|28%
|24/6
|3.47億
|21%
|-3%
|24/5
|3.57億
|22%
|11%
菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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