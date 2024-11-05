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鉅亨速報

營收速報 - 菱光(8249)10月營收4.17億元年增率高達164.18％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 20:15


菱光(8249-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣4.17億元，年增率164.18%，月增率10.73%。

今年1-10月累計營收為34.21億元，累計年增率26.8%。

最新價為71.7元，近5日股價上漲3.61%，相關零組件業下跌-1.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1468 張
  • 外資買賣超：+1463 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 4.17億 164% 11%
24/9 3.77億 49% -21%
24/8 4.79億 119% 8%
24/7 4.45億 69% 28%
24/6 3.47億 21% -3%
24/5 3.57億 22% 11%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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