新唐Q4營收步淡季 第四代BMIC開始出貨給日本客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 16:47

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MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長蘇源茂表示，第四季進入淡季，營收看法會比較保守，會持續透過成本精進、費用控制，加上庫存提列影響持續淡化，有助公司營運進一步改善；新品方面，新唐第四代 BMIC 已開始出貨給日本客戶。

董事長蘇源茂表示，新唐持續在台灣 PC 領域中成長，MCU 也走出庫存調整周期，恢復正常供需，傳統汽車市場則預計持續調整至年底，與先前看法一致，預期庫存回補的需求會在明年陸續浮現，至於新能源車市場長期仍看成長，公司對於長期穩健獲利增長的目標依舊積極樂觀。

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總經理楊欣龍表示，第四代車用及工控 BMIC 出貨給日本客戶，看好新產品較上代更具成本優勢，有助優化產品毛利率，另外，本季 CSP MOSFET 也打入台灣筆電大廠以及日本遊戲機控制器的鋰電池保護。

至於 BMC 方面，楊欣龍說，今年上半年因客戶提早拉貨，帶動 BMC 需求有較大成長，但下半年爆發力稍微減緩，回到正常水準，目前跟 CSP 客戶有更多專案在驗證中，初估客戶需求量較今年成長。