鴻海10月營收8048億元月增8% 創同期新高 展望Q4年季雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 16:28
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，8048.47 億元創同期新高、2 年單月新高，月增 8.6%、年增 9.8%；累計前 10 月營收 5.53 兆元同創新高，年增 9.6%，第四季維持營收季增、年增的展望。
鴻海說明，10 月四大產品類別月對月來看，電腦終端、消費智能二大產品受惠 10 月新品發布及中國雙 11、北美感恩節，客戶拉貨動能較強，均有強勁成長；元件及其他產品也有顯著成長；雲端網路產品雖然略衰退，但 AI 持續拉動伺服器需求。
年對年方面，鴻海表示，雲端網路受惠 AI 雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，而有顯著年增；電腦終端產品受惠新品發布，同樣顯著成長；消費智能產品年對年約略持平。
累計前 10 月來看，鴻海表示，雲端網路、元件及其他產品二大類別較去年同期強勁成長；電腦終端顯著成長、消費智能產品類別則約略衰退。鴻海也預計將於下周四召開第三季法說，屆時除了公告第三季財報外，針對第四季及明年展望可望有更詳細的說明。
除了營收報喜，鴻海也拿下國際電子工業聯接協會 (IPC)「亞洲電子行業傑出貢獻獎」、「ESG 標杆企業獎」兩項大獎；另外，在公眾環境研究中心 (IPE) 公佈綠色供應鏈 CITI 指數及企業氣候行動 CATI 指數年度評鑑結果中，鴻海以總分 83.51 分 (CITI) 以及 85 分 (CATI)，蟬聯 2024 綠色供應鏈 CITI 指數 / 企業氣候行動 CATI 指數大中華區第一名。
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